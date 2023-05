Le puissant et atypique chargeur sans fil 100 W d’Honor est à moitié prix

Aujourd'hui, plusieurs constructeurs de smartphones ou de tablettes ne fournissent plus un chargeur avec leur produit, vous laissant avec votre vieux chargeur de 10 W qui met des plombes à recharger vos appareils. Il est temps de passer au niveau supérieur avec ce chargeur sans fil de Honor doté d'une grande puissance et vendu pour 49,90 euros au lieu de 99,90 euros sur le site du constructeur.

La vitesse de recharge est un critère qui prend de plus en plus d’importance dans la fiche technique d’un smartphone, d’un laptop ou d’une tablette. Si Apple et Samsung stagnent encore sur le sujet, les constructeurs chinois comme Honor ont mis les bouchées doubles ces dernières années pour concevoir des chargeurs de 100 W, voire plus, comme ce SuperCharge Wireless Charger Stand. Celui-ci est en ce moment à moitié prix en boutique officielle.

Le Honor SuperCharge Wireless Charger Stand en bref

Une charge rapide à 100 W

Ergonomique et sans fil

Grande compatibilité avec la technologie Qi

Au lieu de 99,90 euros habituellement, le Honor SuperCharge Wireless Charger Stand est maintenant disponible en promotion à 49,90 euros en boutique officielle grâce au code promo ACHARGE50.

Un chargeur pas comme les autres

Le Honor SuperCharge Wireless Charger Stand présente un look épuré avec une base métallique dotée d’une LED et le support. La LED est un indicateur de la progression de la recharge et vous indique également si un objet qui lui est étranger est posé dessus en clignotant. Étant donné qu’il génère beaucoup de puissance, il génère aussi de la chaleur, mais la gestion thermique est bien assurée par un ventilateur intégré et un conduit d’air à la base. Le chargeur est ainsi refroidi en même temps que l’appareil.

En plus d’être un chargeur sans fil, le Honor SuperCharge Wireless Charger Stand sert aussi de support pour poser votre smartphone ou votre tablette à la verticale. Avec l’inclinaison à 65 degrés, vous pouvez continuer à utiliser aisément votre appareil pendant qu’il recharge. Vous pouvez poser votre appareil à la verticale ou à l’horizontale, peu importe, le chargeur fonctionnera tant que ce qu’il recharge est compatible avec la technologie Qi.

Charge rapide à 100 W et Qi au programme

Ce chargeur génère une puissance de 100 W, ce qui est bien suffisant pour la plupart des smartphones haut de gamme du moment et même les tablettes. À titre d’exemple, le dernier Honor Magic 5 Pro ne prend que 50 W maximum, le Samsung Galaxy S23 Ultra seulement 45 W et l’iPhone 14 Pro Max entre 25 et 30 W. La technologie Qi vous permettra de recharger vos appareils sans les brancher et les débrancher à chaque fois, il leur suffit d’être en contact avec le support.

En clair, vous avez là un chargeur puissant, stylé, qui recharge en silence et ergonomique. Vous pouvez tout aussi bien laisser votre appareil recharger seul dans son coin que continuer à travailler ou à regarder un film en streaming alors que votre smartphone refait le plein.

Afin de comparer le Honor SuperCharge Wireless Charger Stand avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides du moment.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.