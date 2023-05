Dreame H11 : -60 % pour ce balai aspirateur performant qui lave aussi vos sols

Dreame est un constructeur chinois spécialisé dans les aspirateurs en tout genre qui n'a pas tardé à devenir une filiale de Xiaomi après sa création. Les produits proposés dans son catalogue sont en général vendus à un rapport qualité-prix excellent, comme ce Dreame H11, un balai-aspirateur 3-en-1 qui affiche en ce moment un tarif de 159 euros au lieu de 399,99 euros chez Cdiscount.

L’année dernière, Dreame élargissait son catalogue avec le H11, qui débarrasse vos sols de la poussière et qui les lave grâce à ses deux réservoirs à eau. Il s’agit d’ailleurs du premier balai aspirateur laveur de sol de Dreame, sachez qu’il existe aussi un modèle Max capable de sécher les sols. Mais, le Dreame H11 est le plus abordable, et il l’est encore plus en ce moment grâce à cette réduction de 240 euros.

Le Dreame H11 en quelques points

Un aspirateur 3-en-1 capable de laver les sols

Affichage LED et invites vocales

Un entretien facile

Au lieu d’un prix barré de 399,99 euros, le Dreame H11 est maintenant disponible en promotion à 159 euros chez Cdiscount.

Simple à utiliser, mais pas forcément à manier

Ce qu’il y a d’appréciable à première vue chez ce Dreame H11, c’est sa petite taille qui suggère une bonne maniabilité, le problème est qu’en réalité, ce balai aspirateur pèse 4,6 kg. Même si le poids est réparti à la base de l’aspirateur, certaines personnes fatigueront rapidement si elles le manient pendant plusieurs minutes. Pour ce qui est du design, le Dreame H11 arbore une apparence sobre, épurée et qui assure une bonne prise en main.

Le sommet de l’appareil est couronné avec un écran LED qui affiche diverses informations telles que l’autonomie restante, les différents modes de nettoyage et les messages d’erreur. La navigation se fait grâce à des boutons placés sur la poignée et vous avez même des invites vocales pour vous guider lors de vos sessions de nettoyage. L’autonomie n’est pas vraiment remarquable chez ce Dreame H11 qui peut tenir environ 30 minutes et se recharge en plus de 5 heures, tout de même.

Une triple action qui vient à bout de la saleté

Le Dreame H11 dispose de trois modes de nettoyage : un mode Eco, un mode Boost et un mode Auto qui ajuste automatiquement la puissance d’aspiration selon vos sols. La puissance de son moteur s’élève d’ailleurs à 200 W et la dépression à 5000 Pa, quant au niveau sonore, il s’élève à 65 dB, ce qui est un bon score. Si les performances d’aspiration des poussières et des liquides et celles de nettoyage sont au rendez-vous, le Dreame H11 a plus de difficultés avec les taches incrustées, vous obligeant à un second passage.

Ce balai aspirateur est doté de deux réservoirs, l’un d’eau propre de 0,9 litre et l’autre d’eau usée de 0,5 litre qu’il faudra nettoyer après chaque utilisation. L’entretien est facile, d’autant plus que le Dreame H11 dispose d’une fonction de nettoyage automatique pour sa brosse à activer lorsqu’il est branché sur sa station de chargement. Celle-ci racle les résidus pour les envoyer directement dans le collecteur. Enfin, vous avez même un goupillon fourni dans la boîte pour récurer le tube d’aspiration.

