Promotion Pixel 7a, purificateur Dyson et Xiaomi Watch S1 – les meilleurs bons plans du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : le nouveau Google Pixel 7a est déjà moins cher, le purificateur d'air Dyson tombe en promotion au moment des fortes chaleurs et la Watch S1 de Xiaomi est à moitié prix.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 5 juin 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Google Pixel 7a : déjà une baisse de prix pour cet excellent photophone

Les atouts du Pixel 7a

Une bonne prise en main et un écran bien calibré

Ultra à l’aise en photo

La Pixel Expérience

Avec un prix de départ à 509 euros, le Google Pixel 7a est aujourd’hui disponible en promotion à 449 euros chez l’opérateur Sosh.

Watch S1 : Xiaomi casse le prix de sa montre connectée haut de gamme (-55%)

Les points forts de la Xiaomi Watch S1

Un design à la fois sobre et élégant

Un écran Amoled de bonne facture

Un suivi GPS efficace et une bonne autonomie

Disponible à sa sortie à 269,99 euros, la montre connectée Xiaomi Watch S1 profite de 150 euros de remise immédiate une fois dans le panier, et revient à seulement 119,99 euros sur le site du constructeur. Pour les nouveaux clients, il est possible de cumuler un coupon de réduction de 15 euros et d’obtenir la montre pour 104,99 euros seulement.

Marre du pollen ? Dyson brade son meilleur purificateur d’air avec un code promo

Pourquoi choisir le Dyson Purifier Cool Formaldehyde ?

Une filtration extrêmement efficace

Plus silencieux que ses prédécesseurs

Une application dédiée complète et intuitive

Au lieu de 699 euros habituellement, le Dyson Purifier Cool Formaldehyde est maintenant disponible en promotion à 549 euros en boutique officielle grâce au code promo DYSON-ETE.

Bouygues Télécom vous fait faire des économies avec cette série spéciale fibre + mobile

Ce que propose Bouygues Télécom dans sa série spéciale fibre + mobile

Une offre triple play avec une box fibre

Un forfait 5G de 100 Go dont 50 Go à l’étranger

Un prix total qui n’augmente pas au bout de la première année

En ce moment, Bouygues Télécom propose une série spéciale comprenant une offre triple play avec la fibre à 29,99 €/mois ainsi qu’un forfait mobile 5G de 100 Go à 14,99 €/mois pour un total de 44,98 €/mois. De plus, le tarif de l’ensemble n’augmente pas au bout de la première année.

Les meilleurs forfaits 5G RED Forfait 5G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 6038 sites 5G 3,5 GHz

5885 sites 5G/4G partagé 16,99€ Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 6038 sites 5G 3,5 GHz

5885 sites 5G/4G partagé 34,99€ Découvrir Orange Forfait Mobile 5G

170 Go Appels illimités 170 Go en France 6165 sites 5G 3,5 GHz

212 sites 5G/4G partagé 22,99€ 34,99€ Pendant 12 mois Découvrir Tous les forfaits 5G

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 17,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 28,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Pop Débit jusqu'à 5 Gb/s 220 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 29,99€ 39,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.