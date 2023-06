Boursorama Banque conclut la semaine en beauté avec cette prime d’ouverture de 110 €

Boursorama Banque est la banque en ligne la plus populaire du moment et elle sait s'y prendre pour appâter les nouveaux clients. Pour l'ouverture d'un premier compte, vous recevez une prime de bienvenue est celle-ci s'élève en ce moment à 110 euros si vous respectez certaines conditions.

Les banques en ligne ont la cote et ce n’est pas un hasard si elles sont de plus en plus préférées aux banques traditionnelles. En France, c’est Boursorama qui domine ce segment avec presque 5 millions de clients, dont 1,5 million qui l’ont rejointe rien qu’en 2022. La prime de bienvenue, qui est désormais de 110 euros, y est peut-être pour quelque chose, mais n’oublions pas les nombreux services qu’elle propose. On vous donne ici tous les détails sur Boursorama et sur comment toucher cette fameuse prime.

Ce que propose un compte chez Boursorama Banque

Une offre très complète pour une banque en ligne

Une application ergonomique

Compatibilité avec plusieurs services de paiement en ligne

Aucuns frais de tenue de compte, mais sous conditions

Depuis aujourd’hui, le 8 juin, l’offre générique de Boursorama Banque évolue pour vous permettre d’obtenir 110 euros pour l’ouverture d’un premier compte individuel avec une demande de carte bancaire WELCOME ou ULTIM. Pour en profiter, vous devez rentrer le code BRSMV110 lors de votre souscription.

Une banque en ligne avec énormément d’avantages

Forte de quasiment 5 millions de clients, Boursorama allie le savoir-faire d’une banque traditionnelle, en l’occurrence la Société Générale, et ce qui fait le succès des banques en ligne : des frais bancaires quasiment nuls, une application intuitive et simple d’utilisation, un catalogue complet de services financiers capable de rivaliser avec les banques traditionnelles, et surtout la possibilité de gérer ses finances de manière autonome.

Dans le cas de Boursorama, vous n’avez aucuns frais bancaires à partir du moment où vous utilisez votre carte au moins une fois par mois, ce qui ne devrait pas être compliqué. Pour ce qui est des cartes, elles sont gratuites sous certaines conditions sur le montant des revenus et celui du dépôt initial. Au fil des ans, Boursorama a su étoffer son offre de produits bancaires et vous permet désormais de souscrire un crédit immobilier, une assurance-vie, ou plusieurs sortes de livrets d’épargne.

Une application très complète

Boursorama Banque se démarque également avec son application en ligne, l’une des meilleures du marché, pour gérer vos finances sans passer par un conseiller. Disponible sur Android et iOS, elle vous permet d’avoir accès à vos comptes, au suivi de vos dépenses, et de souscrire à n’importe quel service proposé par la banque. La sécurité est également au rendez-vous avec accès au compte via scan de votre empreinte digitale et blocage des transferts d’argent en cas de perte ou de vol de votre carte.

Chacune de vos dépenses est catégorisée pour avoir une meilleure vue d’ensemble et il est également possible d’afficher et envoyer votre RIB à un tiers. Il reste tout de même quelques points à améliorer, comme le fait que les opérations s’affichent 24 heures après sur votre relevé de compte. On aurait également aimé que l’application s’inspire des systèmes de sous-compte comme chez certaines banques en ligne. Enfin, Boursorama est l’une des seules banques en ligne à proposer une compatibilité quasi complète avec les services de paiement en ligne telles qu’Apple Pay et Google Pay.

Pour en savoir encore plus, lisez notre avis sur ce que vaut Boursorama Banque aujourd’hui.

Comment se passe l’ouverture d’un compte chez Boursorama banque ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours ouvrés et deux semaines. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir la prime de 110 euros ?

Cette somme se décompose en deux versements distincts. Vous avez d’abord une prime de 40 euros pour l’ouverture d’un compte bancaire Boursorama Banque avec une commande de carte bancaire WELCOME ou ULTIM. Cette somme est créditée le jour de l’ouverture effective du compte bancaire.

Les 70 euros restants vous sont versés pour toute première utilisation du service de mobilité bancaire EasyMove, le formulaire de demande de mobilité bancaire doit être signé électroniquement dans le mois qui suit l’ouverture du compte. Les 70 euros seront versés au plus tard deux mois après la signature du formulaire de demande de mobilité bancaire.

Afin de comparer Boursorama Banque avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparateur des meilleures banques en ligne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !