À moitié prix, le double chargeur Belkin de 45 W est plus abordable que les chargeurs officiels

Samsung et Apple, leaders du marché des smartphones, ont pris il y a quelques temps la décision de retirer les blocs charge des boîtes de smartphone. Si l'intention est louable, puisqu'elle favorise la lutte contre la prolifération des déchets électroniques, elle vous pousse à un investissement supplémentaire dans un chargeur mieux adapté à votre nouveau smartphone, et en général, ce n'est pas donné. Heureusement qu'il y a des constructeurs tiers comme Belkin qui proposent des accessoires pas chers, comme ce double chargeur de 45 W à 20,99 euros au lieu de 39,99 euros chez Boulanger.

Trouver un chargeur pas cher, c’est bien, encore faudrait-il qu’il soit efficace. Avec Belkin, vous n’aurez pas à vous poser la question, l’entreprise californienne fournit depuis des années des accessoires de qualité dont certains sont même sous licence officielle Apple.

C’est notamment le cas de ce double chargeur d’une puissance de 45 W, qui sera idéal pour votre Samsung Galaxy S23 Ultra ou votre iPhone 14. De plus, grâce à une réduction et à une offre de remboursement, il perd quasiment la moitié de son prix chez Boulanger.

Le double chargeur Belkin 45 W en quelques points

Une puissance de recharge pouvant s’élever jusqu’à 45 W ;

Compatible avec les appareils Samsung et Apple ainsi que les PC ;

Les technologies GaN et PPS qui assurent une recharge optimale

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le double chargeur Belkin de 45 W est maintenant disponible en promotion à 20,99 euros chez Boulanger grâce à une réduction de 10 euros et à cette offre de remboursement de 30 %.

Un chargeur compact et puissant

Belkin nous livre ici un chargeur à double entrée USB-C dont la puissance de recharge peut s’élever jusqu’à 45 W lorsqu’un seul appareil est branché. Cela tombe bien, c’est exactement la puissance dont a besoin le Samsung Galaxy S23 Ultra pour pouvoir être rechargé le plus rapidement possible. Lorsque deux appareils sont branchés en même temps, la puissance est partagée et s’élève à 25 W pour le port du haut et 20 W pour le port du bas.

Son design compact vous permet de l’emmener partout avec vous dans un sac pour ne jamais être à court de batterie et sa technologie Power Delivery fournit une puissance de recharge supérieure à celle des chargeurs USB standards. Une efficacité également due à la technologie GaN (Nitrure de Gallium) qui permet de concevoir des chargeurs plus puissants mais aussi plus compacts tout en faisant attention aux risques de surcharge et de surchauffe.

Compatible autant avec les iPhone que les Samsung Galaxy

L’une des grandes forces de ce chargeur est sa compatibilité avec plusieurs appareils et plusieurs marques. Il fonctionne aussi bien avec les iPhone que les Samsung Galaxy en passant par les Google Pixel. Vous pouvez aussi bien l’utiliser pour recharger une tablette ou une paire d’écouteurs sans fil. Ceci est en partie grâce à la technologie PPS (Programmable Power Supply) qui ajuste la puissance de recharge pour qu’elle soit optimale à chaque appareil.

D’après le constructeur américain, ce double chargeur est capable de faire passer la batterie d’un iPhone 13 ou d’un Samsung Galaxy S21 de 0 à 50 % en à peine une demi-heure. Quand on sait que le double chargeur officiel d’Apple d’une puissance de 35 W coûte 65 euros et que celui de Samsung coûte dans les 40 euros, il est clair que ce double chargeur Belkin de 45 W à seulement 20,99 euros est une bonne affaire.

Afin de comparer le double chargeur Belkin de 45 W avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs rapides pour votre smartphone.

