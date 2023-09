La nouvelle pompe électrique Xiaomi Air Compressor 2 est à moitié prix aujourd’hui

Plus rapide et moins fatigante que votre vieille pompe à air manuelle, la pompe à air électrique de Xiaomi vous simplifie la vie à un point que vous ne pouvez imaginer. Après le succès de deux précédents modèles, une toute nouvelle version de cette pompe est désormais disponible chez AliExpress pour la modique somme de 30,98 euros seulement.

Que vous soyez un adepte quotidien de la mobilité douce ou que vous soyez un fan des grandes balades à vélo, cette pompe à air électrique nouvelle génération de Xiaomi est un accessoire indispensable. Elle est en ce moment disponible sur AliExpress et nulle part ailleurs (pas même sur le site du constructeur), sans oublier une promotion de près de 50 %.

Pourquoi prendre cette pompe à air électrique de Xiaomi ?

Une pompe à air compacte à emmener partout avec soi

Six modes de gonflage prédéfinis

Des performances et une autonomie revues à la hausse

Au lieu de 59,99 euros sur le site officiel de la marque, la Xiaomi Electric Air Compressor 2 est maintenant disponible en promotion à seulement 30,98 euros chez AliExpress grâce à une remise immédiate et une réduction automatique de plus de 4 euros dans le panier.

Plus performante et plus endurante

Vu de l’extérieur, rien ne saurait la Xiaomi Portable Air Pump 2 de la génération précédente, seules les performances ont été améliorées. On retrouve le boîtier métallique et l’écran de navigation ainsi qu’une ampoule LED sur le sommet pour éclairer ce que vous faites la nuit, et surtout, pour signaler votre présence au bord de la route. Cette pompe est dotée d’une batterie grande capacité de 2000 mAh et la recharge se fait grâce à un câble USB-C et prend trois heures.

Vous pouvez sélectionner un des modes de gonflage prédéfini, mais aussi régler la pression manuellement, celle-ci pouvant atteindre jusqu’à 150 PSI. L’autonomie, qui a été augmentée de 25 % d’après Xiaomi, lui permet de regonfler une dizaine de pneus de voiture en une seule charge. L’écran indique d’ailleurs l’énergie qu’il vous reste. Vous pouvez suivre la progression du gonflement sur l’écran de navigation, mais vous pouvez aussi laisser la pompe faire son travail, elle s’arrête automatiquement lorsque le pneu ou le ballon est plein afin d’éviter tout éclatement.

Une pompe adaptée à toutes les situations

La Xiaomi Portable Air Pump 2 est dotée de six modes de gonflage prédéfinis : un mode par défaut réglé à 35 PSI, un mode ballon, un mode trottinette, un mode vélo, un mode moto et un mode voiture. En clair, cette pompe ne sert pas seulement à gonfler les pneus de votre vélo ou vos ballons, mais tout ce qui se gonfle. Le constructeur chinois annonce une vitesse de gonflage augmentée de 25 % par rapport à la Air Pump 1S, dans la pratique, cela donne un gonflage de pneu de vélo en 86 secondes top chrono.

Cette pompe à air électrique est livrée avec plusieurs accessoires dont un sac de rangement et un nouvel adaptateur de buse à connexion rapide pour une plus grande simplicité d’utilisation. Vous trouverez également une aiguille amovible et le manuel d’utilisation. Avec sa taille compacte et son poids de 490 grammes, vous pouvez l’emmener partout avec vous, dans un sac à dos durant vos balades ou dans la boîte à gants de votre voiture si vous avez besoin de contrôler la pression des pneus les jours de grand trajet.

