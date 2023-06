Grosse promo Galaxy A54, pistolet à eau à 29 € et Garmin Fenix 7S à prix cassé – les super deals du jour

Vous n’avez pas eu le temps de suivre les bons plans du jour ? Pas de souci, voici un condensé pour ne pas rater les meilleures offres : l'excellent Samsung Galaxy A54 est plus de 160 euros moins cher, le pistolet à eau éelctrique AWA 2.0 en promotion à 29 euros est une bonne alternatgive en attendant celui de Xiaomi et la Garmin Fenix 7S dans sa version la plus aboutie est à prix cassé.

Si vous avez manqué les offres de jour, pas d’inquiétude. Pour vous simplifier la tâche, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures bons plans que nous avons partagés le 21 juin 2023 et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Samsung Galaxy A54 : grosse baisse de prix pour cet excellent smartphone milieu de gamme

Le Samsung Galaxy A54 propose…

Un écran digne d’un premium (Oled, 120 Hz, lumineux…)

Un SoC plus performant et un suivi logiciel exemplaire

Deux jours d’autonomie

Lancé à 499 euros, le Samsung Galaxy A54 dans sa version 8 + 128 Go est aujourd’hui remisée à seulement 329 euros sur Amazon.

En attendant le pistolet à eau électrique de Xiaomi, voici un modèle plus puissant et moins cher

Pourquoi choisir le pistolet à eau électrique AWA ?

Une portée de tir entre 5 et 10 mètres

Capable de tirer en rafale

Léger et autonome

Au lieu de 39,99 euros habituellement, le pistolet à eau électrique AWA est maintenant disponible en promotion à 29,99 euros chez Auchan. Il est disponible en plusieurs coloris : rouge, bleu, vert et rose.

Garmin Fenix 7S : 250 € de réduction pour la version la plus poussée de cette smartwatch premium

Pourquoi opter pour la Garmin Fenix 7S Sapphire Solar

Le GPS multi-bandes ultra-précis

Le suivi multisports et de santé

Jusqu’à 2 semaines d’autonomie

Au lieu de 849,99 euros habituellement, la Garmin Fenix 7S Sapphire Solar est maintenant disponible en promotion à 599,99 euros chez Alltricks.

B&You 40 Go : Bouygues revient enfin avec un forfait mobile à petit prix

Les plus de ce forfait B&You

Les appels/SMS/MMS illimités partout

40 Go en France et 14 Go en Europe/Dom

Un prix bas même après un an

En ce moment, le forfait mobile 40 Go de 4G chez B&You est disponible à seulement 9,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

