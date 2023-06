MSI Katana 17 : super prix pour ce laptop gaming avec RTX 4070 + 32 Go de RAM

Dans le milieu du gaming, la question du confort est primordiale, et c'est dans ce cadre qu'ont été conçus les laptops gaming de 17 pouces. Grâce à leur grand écran, ils offrent un confort de visionnage que ne peuvent offrir les écrans de 13 ou de 15 pouces. Autant dire que ce MSI Katana 17 B12V dopé avec une RTX 4070 est un excellent choix, d'autant plus que son prix passe des alentours de 2 000 euros à 1 699,99 euros chez Cdiscount.

Avec les dernières RTX 4000, Nvidia a propulsé le gaming à un niveau supérieur avec un ray-tracing et un DLSS toujours plus performants. Mais l’innovation a un prix, et il n’est pas donné. Heureusement que des promotions fleurissent de temps en temps pour les configurations dotées d’un tel GPU, comme ce MSI Katana de 17 pouces avec une RTX 4070 et 32 Go de RAM moins cher d’environ 400 euros sur Cdiscount.

Le MSI Katana 17 B12VGK-222XFR

Un processeur Core i7 (12e gen.) et une RTX 4070

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz

Un stockage de 512 Go extensible et 32 Go de RAM

Au lieu d’environ 2 000 euros habituellement, le MSI Katana 17 B12VGK-222XFR est maintenant disponible en promotion à 1 699,99 euros chez Cdiscount.

Un design qui tranche avec la concurrence

Contrairement aux autres PC portables gamer du marché, le MSI Katana 17 B12V affiche un design plus discret avec ses finitions noires, seul son clavier rétroéclairé laisse un indice sur sa véritable nature. En plus d’être grand, le MSI Katana 17 B12V est plutôt épais avec une hauteur de 25 mm et il est surtout plus lourd avec un poids de 2,6 kg. Il n’est donc pas aisément transportable, mais de toute manière, ce genre de PC portable n’est pas vraiment conçu pour une utilisation nomade.

L’écran de 17 pouces est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1920 x 1080 pixels), cette technologie d’affichage, la plus prisée par les gamers soit dit en passant, confère des angles de vision importants ainsi qu’une bonne colorimétrie. Travailler et jouer sur cet écran devrait donc être confortable. D’autant plus que son taux de rafraîchissement s’élève à 144 Hz pour des parties fluides, vous pourrez ainsi jouer dans des conditions optimales à n’importe quel jeu.

Une RTX 4070 pour affûter son jeu

Ce MSI Katana 17 B12V tourne avec un Intel Core i7-12650H, un processeur à 10 cœurs et 16 threads et pouvant être cadencé jusqu’à une fréquence turbo de 4,7 GHz. Il est épaulé par une quantité impressionnante de 32 Go de RAM DDR5, autant dire qu’il ne craindra jamais le multitâche, sachez toutefois que cette configuration est livrée sans OS, il faudra donc investir encore dans une licence Windows. En ce qui concerne l’autonomie, c’est bas et c’est normal pour un laptop avec de tels composants, comptez sur environ 4 heures.

Le meilleur pour la fin : la RTX 4070. Il s’agit actuellement d’une des cartes graphiques les plus puissantes du marché, au moins aussi performante qu’une RTX 3080. Grâce à elle, vous pourrez lancer n’importe quel jeu en 1440p et 80 FPS, n’oubliez pas non plus de vous faire plaisir avec le ray-tracing et le DLSS pour rehausser encore plus la qualité des graphismes et la fluidité. Avec un espace de stockage de 512 Go extensible grâce à un deuxième emplacement pour SSD M.2, vous avez de quoi vous constituer une ludothèque bien garnie.

