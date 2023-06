Ce climatiseur Whirlpool 3-en-1 à -56 % va vous rafraîchir tout l’été

Alors que les chaleurs estivales s'installent dans le pays, certains pourraient avoir du mal à se passer d'un climatiseur. Le climatiseur mobile réversible de Whirlpool peut être une bonne option, surtout qu'il ne se contente pas de rafraîchir : il peut aussi chauffer et déshumidifier l'air, selon les saisons. Sur Veepee, vous pourrez acheter ce modèle à un très bon prix : 349,99 euros au lieu de 809 euros.

L’arrivée des températures estivales, souvent étouffantes, conduit les possesseurs de climatisation à rallumer leur machine pour espérer rafraîchir leur intérieur et ainsi profiter d’un meilleur confort dans les espaces clos. Toutefois, il faut savoir que ce genre d’engin a ses revers : très énergivores, ils sont aussi en majorité mauvais pour l’environnement, puisqu’ils contribuent à faire augmenter la température dans les villes (pour rafraîchir l’air ambiant, ils rejettent de l’air chaud en extérieur). Si l’utilisation de ce genre d’outil vous est tout de même indispensable, vous pourriez par exemple opter pour un climatiseur polyvalent que vous pourrez rentabiliser en l’utilisant toute l’année, à l’image du modèle conçu par Whirlpool, capable de rafraîchir, mais aussi de chauffer en hiver et de déshumidifier toute l’année. En l’achetant maintenant, vous pourrez en plus profiter d’une réduction de 56 %.

Ce qu’il faut savoir sur le climatiseur Whirlpool

Un modèle trois-en-un

Muni d’un filtre HEPA pour éliminer les particules d’allergènes

Idéal pour une pièce entre 25 et 35 m²

Initialement affiché à 809 euros, le climatiseur Whirlpool est désormais proposé à 349,99 euros sur Veepee. Il vous faut obligatoirement un compte pour accéder à la vente privée. L’offre est valable uniquement aujourd’hui.

Un climatiseur un peu encombrant, mais que l’on déplace facilement

Il est rare de trouver sur le marché des climatiseurs peu massifs et plutôt discrets. Le climatiseur Whirlpool ne fait pas exception avec son design bombé, ses dimensions de 44,8 x 74,4 x 40 cm et son poids de 34 kg. Si son épaisseur vous effraie, sachez que l’engin est muni de quatre roulettes, qui permettront de le déplacer facilement d’une pièce à l’autre. Par ailleurs, notons que son coloris noir a tout de même l’avantage d’être plus sobre comparé aux climatiseurs gris et blanc qui manquent cruellement de charme. Autrement, on pourra trouver un écran LED sur le dessus du climatiseur, qui affichera la température ambiante. Une télécommande est aussi fournie avec la machine, pour pouvoir la contrôler facilement.

Un modèle 3-en-1 pratique toute l’année

Le principal atout de ce climatiseur est sans conteste sa triple action, qui s’adapte à chaque saison de l’année. En été, il rafraîchira votre intérieur, et en hiver, il pourra le chauffer. Et toute l’année, il pourra déshumidifier votre domicile, si l’air ambiant est trop chargé en eau, ce qui peut favoriser l’apparition de moisissures, d’ailleurs. La machine est également dotée d’un filtre HEPA, capable de capturer jusqu’à 97% des particules d’allergènes supérieures à 0,3 μm. Selon la marque, ce climatiseur sera idéal pour une pièce entre 25 et 35 mètres carrés.

Le climatiseur Whirlpool dispose d’autres fonctionnalités bien pratiques au quotidien, comme le mode « 6e sens », qui adapte automatiquement la température et la vitesse de ventilation en fonction de l’air ambiant. La fonction « Around U » se chargera quant à elle d’assurer une température optimale grâce à un capteur de température situé dans la télécommande : concrètement, celui-ci enverra un signal au climatiseur lui permettant ainsi de réguler la température souhaitée.

Si vous souhaitez faire des économies d’énergie, vous pourrez miser sur un thermostat intelligent : pour faire le bon choix, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleurs thermostats connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

