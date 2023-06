Ce PC gamer parfait pour le jeu en 1080p voit son prix diminuer de 650 €

Un PC portable gamer ne coûte pas tout le temps une blinde si ses composants ne sont pas haut de gamme, certaines configurations sont proposées à un tarif plus contenu pour les gamers à petit budget. C'est le cas de ce Dell G3 3500 Netbook à 549,99 euros au lieu de 1199,99 euros chez Rue du Commerce. Vous ne ferez pas des folies avec mais vous pourrez toujours profiter des derniers titres en faisant quelques compromis.

On pense parfois à tort qu’il faut absolument posséder un PC portable doté d’une des dernières cartes graphiques de Nvidia pour pouvoir faire tourner un jeu récent, mais ce n’est en réalité pas nécessaire. La GTX 1660 Ti de ce Dell G3 3500 Netbook est capable de faire tourner Hogwart’s Legacy ou Star Wars Jedi: Survivor en faisant quelques compromis. Si votre budget est serré, alors c’est le moment de sauter sur sa promotion de 650 euros.

Le Dell G3 3500 Netbook en bref

Un écran en Full HD rafraîchi à 120 Hz

Une carte graphique GeForce GTX 1660 Ti

Une belle autonomie

Au lieu d’un prix barré de 1199,99 euros, le Dell G3 3500 Netbook est maintenant disponible en promotion à 549,99 euros chez Rue du Commerce.

Un écran fluide pour jouer dans de bonnes conditions

Il a beau être entre l’entrée et le milieu de gamme, le Dell G3 3500 Netbook est un PC portable gaming vraiment confortable à utiliser. Son écran de 15,6 pouces est en définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La fluidité est donc au rendez-vous et rend vos sessions de jeu agréables, que vous soyez en exploration dans un monde ouvert ou pris entre deux feux dans un FPS bourrin.

S’il est confortable à regarder, le Dell G3 3500 Netbook l’est beaucoup moins à transporter. Son châssis épais pèse dans les 2,5 kilos, c’est un grand classique pour un PC portable gaming. Il n’empêche que son design est élégant et sobre avec ses finitions noires avec des liserés bleus sur les contours du capot et du pavé tactile. Enfin, sa connectique est vraiment généreuse avec un lecteur de carte microSD, deux ports USB-A, un port USB-C, un port HDMI, un MiniDisplay Port et un port jack 3.5 mm.

GeForce GTX 1660 Ti, un GPU idéal pour jouer en Full HD

Une fois n’est pas coutume, nous vous présentons un laptop gaming doté d’une GeForce GTX 1660 Ti, une carte graphique de Nvidia positionnée sur le milieu de gamme et parfaite pour jouer en Full HD. Elle n’en a pas l’air, mais elle est encore capable de faire tourner les jeux les plus récents et de vous proposer une expérience vidéoludique agréable. Il faudra cependant faire quelques compromis sur la qualité graphique pour faire tourner un jeu AAA sorti cette année, mais pour une référence à ce prix, c’est tout à fait acceptable.

Le processeur est un Intel Core i5-10300H, il est doté de 4 cœurs et de 8 threads et est capable d’une fréquence turbo de 4,5 GHz. Il est accompagné par 8 Go de RAM DDR4, vous pourrez ainsi faire du multitâche et vous adonner à des activités plus complexes comme le montage vidéo et la retouche photo. Enfin, la batterie de 51 Wh assure une belle autonomie, qui fond comme neige au soleil si vous lancez un jeu bien sûr, mais au-dessus de la moyenne du marché. Enfin, ce Dell G3 3500 Netbook peut compter sur un SSD NVMe de 512 Go qui réduit considérablement les temps de chargement.

Afin de comparer le Dell G3 3500 Netbook avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs ordinateurs portables à moins de 1000 euros.

