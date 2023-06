Cette nouvelle caméra 2K avec charge solaire est déjà bradée à -40 % sur Amazon

Eufy vient de sortir une nouvelle référence, une caméra sans fil qui peut s’alimenter par l’énergie solaire. Elle est aussi capable de filmer en 2K et revient à seulement 79 euros contre 129 euros à sa sortie.

Eufy compte un bon nombre de caméras dans son catalogue. Une nouvelle référence fait son apparition : la S220 SoloCam. Cette dernière propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour ne louper aucun détail autour de votre domicile. Là où elle se démarque, c’est par sa batterie qui se recharge via l’énergie solaire. Une bonne chose, pour maintenir la caméra en fonction. Aujourd’hui, la voilà déjà 50 euros moins chers.

La Eufy S220 SoloCam, c’est quoi ?

Une caméra sans fil avec charge solaire

Enregistre les vidéos en 2K

Une vision nocturne et détecte les mouvements

Affichée à 129,99 euros sur le site officiel, la caméra Eufy S220 SoloCam est disponible en promotion à 79,99 euros sur le site d’Amazon, grâce à 30 euros de remise immédiate et un coupon de réduction de 20 euros.

Une caméra sans fil pratique et endurante

La Eufy S220 SoloCam prend une apparence moins commune que les autres références du marché avec son format rectangulaire. Ce choix n’est pas sans importance, puisqu’il permet d’accueillir un panneau solaire de 0,9 W. D’après la marque, 3 heures d’ensoleillement par jour suffisent à la faire fonctionner. Un bon moyen de rassurer les personnes, et d’éviter de recharger constamment l’appareil. Quant à son autonomie, le constructeur assure 3 mois d’utilisation.

Pour l’installation, elle se fait simplement. Elle peut être placée n’importe où grâce à sa petite taille et à sa conception sans fil. Pas d’inquiétude à avoir non plus sur sa robustesse. Avec sa certification IP67, la caméra de la marque Eufy est capable de résister aux intempéries et supporte aussi bien les chaleurs intenses que les températures les plus froides.

Des images détaillées

La SoloCam S220 est capable de filmer avec une définition 2K et offre des images détaillées, même lorsque vous zoomez le sujet. La qualité d’image est suffisamment définie pour pouvoir reconnaître un visage. Elle aussi capable de filmer de nuit, grâce à des LED infrarouge intégrées, mais l’image perd en qualité. Une intelligence artificielle est intégrée pour éviter les fausses alertes, déclenchées par des animaux ou des branches par exemple. Il est possible de définir vos propres zones de détection.

Avec la HomeBase 3, la caméra est apte à reconnaitre les visages des membres de votre famille. En cas de mouvement suspect, vous êtes alertés depuis votre smartphone, autrement, il est possible de consulter en direct le flux vidéo via l’application. Et si vous voulez effrayer les potentiels cambrioleurs, la S220 est dotée d’une alarme de 75 dB que vous pouvez programmer pour qu’elle se déclenche dès qu’un mouvement est détecté, ou bien lancer à distance depuis l’app. Vous pouvez également entendre et parler grâce aux haut-parleurs et microphones embarqués.

Pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de votre caméra, notamment le stockage cloud, ici pas besoin de souscrire à un abonnement : pas de frais mensuels ni de coûts cachés. Enfin, Alexa et Google Assistant sont aussi compatibles.

Afin de comparer la caméra Eufy avec d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de sécurité connectées en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.