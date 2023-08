Ce SSD externe 2 To avec certification IP et chiffrage matériel est à -30 %

Crucial, spécialiste des solutions de stockage, nous offrait déjà un SSD externe convaincant avec son X8 qui bénéficie de bons débits et d'un aussi bon rapport qualité-prix. Avec le X9 Pro, le constructeur américain se permet quelques ajouts afin de proposer un modèle plus robuste, autant physiquement que numériquement. En ce moment, ce SSD est affiché à 132,99 euros au lieu de 184,99 euros dans sa version de 2 To.

Les SSD externes sont des solutions de stockage plus fiables que les disques durs traditionnels, ou HDD, d’une part parce qu’ils sont plus résistants grâce à l’absence de pièces mécaniques, et d’autre part parce qu’ils sont beaucoup plus rapides. Il faut en revanche s’attendre à ce qu’ils soient plus onéreux. Mais en ce moment, le Crucial X9 Pro qui s’affiche d’ordinaire à 184,99 euros dans sa version de 2 To profite d’une réduction de 28 % sur Amazon.

Le Crucial X9 Pro en résumé

Une certification d’étanchéité IP55 et le cryptage matériel

Un débit de 1050 Mo/s en lecture

Des dimensions plus compactes que son prédécesseur

Au lieu de 184,99 euros habituellement, le Crucial X9 Pro (2 To) est maintenant disponible en promotion à 132,99 euros chez Amazon.

Aussi robuste à l’intérieur qu’à l’extérieur

Alors que le Crucial X8 se démarquait par sa forme allongée, le Crucial X9 Pro opte pour un format plus traditionnel faisant penser au Samsung T7. Ce petit bloc de métal est aussi robuste qu’il en a l’air puisqu’il serait capable de survivre à une chute de deux mètres selon le constructeur américain. De plus, il affiche une certification d’étanchéité IP55, ce qui veut dire qu’il résiste aux dépôts de poussière et aux jets d’eau, mais pas forcément à l’immersion, ou alors quelques secondes seulement.

Cette robustesse passe aussi par une protection numérique via un cryptage matériel AES 256 bits, ce dont ne dispose pas le Crucial X8. À l’aide de cette fonctionnalité, les données ayant besoin d’être sécurisées sont cryptées sans recourir à un logiciel supplémentaire. Il faut seulement un mot de passe pour accéder aux données cryptées et un système d’exploitation compatible, ce qui n’est pas difficile à trouver puisque le Crucial X9 Pro est compatible avec Windows, MacOS et Linux.

Un SSD externe pour ceux qui ont besoin d’une sécurité maximale

Au niveau des performances, le Crucial X9 Pro ne se démarque pas vraiment de son prédécesseur puisque la vitesse de lecture annoncée est ici aussi de 1050 Mo/s tandis que la vitesse d’écriture est de 975 Mo/s. Ces débits sont atteignables uniquement si le SSD est branché à un port USB-A 3.2 Gen 2. Si les débits ne sont pas suffisants, alors le Crucial X10 Pro est une meilleure alternative, mais dans le cas où la robustesse et le cryptage ne sont pas intéressants, il vaut mieux se rabattre sur le X8 accessible à un meilleur prix.

Plus globalement, le Crucial X9 Pro fait penser à un mélange entre le Samsung T7 Shield et le T7 Touch au niveau de la durabilité et des performances. Un seul défaut que l’on peut pointer est que ce SSD est accompagné uniquement d’un câble USB-C vers USB-A, un adaptateur vers USB-C aurait été le bienvenu. Le Crucial X9 Pro reste au final un SSD performant et intéressant à ce prix.

Afin de comparer le Crucial X9 Pro avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs disques durs externes.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.