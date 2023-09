Batterie externe en promo : plus de 30 000 mAh pour seulement 30 euros

C'est la rentrée et donc la reprise de journées toujours plus chargées. Même si nous arrivons à reprendre le rythme, nos appareils, eux, sont plus susceptibles de tomber à plat avant la fin de la journée. C'est pour cette raison qu'une batterie externe est un accessoire incontournable et en ce moment, ce modèle d'AUDIDH de plus de 30 000 mAh est en promotion à 31,96 euros au lieu de 45,95 euros sur Amazon.

Si la plupart des derniers smartphones ont une autonomie de deux jours, voire plus, on n’est jamais à l’abri d’être en rade de batterie au milieu de la journée dans un endroit dépourvu de prise. Une batterie externe est un indispensable pour les personnes souvent en vadrouille et les grandes capacités sont évidemment les plus pratiques. C’est le cas de cette batterie AUDIDH de 33 800 mAh qui profite d’une réduction totale de 30 %.

La batterie externe AUDIDH en bref

Une capacité de 33 800 mAh

Dotée de la charge sans fil

Capable de recharger cinq appareils en même temps

Au lieu d’un prix barré de 45,95 euros, la batterie externe AUDIDH est maintenant disponible en promotion à 31,96 euros chez Amazon grâce à un coupon de 20 % valable jusqu’au 6 septembre.

Une batterie compacte et grande capacité !

Le premier avantage d’une batterie externe est de pouvoir l’emmener partout avec soi grâce à son format compact et ce modèle d’AUDIDH ne fait pas exception à la règle avec son poids de presque 400 grammes. Elle est plus lourde que la plupart des autres modèles que compte le marché, certes, mais ceci est dû à sa grande capacité. Comme tout modèle de qualité, elle répond aux exigences de sécurité contre les risques de surchauffe et de surtension. Elle est accompagnée d’un câble micro-USB pour la recharger.

Cette batterie externe est dotée d’une capacité de 33 800 mAh. Sachant que la plupart des derniers smartphones ont une batterie de 5000 mAh, cela veut dire que la batterie AUDIDH serait capable de les recharger de 0 % à 100 % entre six à sept fois avant d’avoir besoin d’être rechargée à son tour. Grâce à ses sorties USB-C et au protocole Quick Charge 4.0, la puissance de sortie maximale peut atteindre les 25 W, ce dont se contentent les derniers smartphones de Samsung et d’Apple.

Polyvalente et dotée de la charge à induction

L’une des spécificités de cette batterie externe est qu’elle intègre la charge sans fil par induction grâce à la technologie Qi. Celle-ci fonctionne seulement avec les smartphones ou autres appareils compatibles, le constructeur précise toutefois que sa batterie n’est pas adaptée pour les écouteurs sans fil. Via la charge sans fil, la puissance de sortie ne s’élève qu’à 15 W, cela peut toujours être utile si le câble n’est pas à disposition ou pour libérer de la place au niveau des branchements.

Ce qui nous fait venir aux branchements justement, cette batterie externe est capable de recharger jusqu’à cinq appareils en même temps. Toutefois, plus le nombre d’appareils pris en charge augmente, plus le débit de recharge diminue pour chacun d’entre eux. La batterie externe AUDIDH est compatible avec les smartphones de plusieurs marques telles que Samsung, Huawei ou encore Apple, mais il est également possible de l’utiliser pour recharger une tablette ou bien une montre connectée.

Afin de comparer la batterie externe AUDIDH avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des batteries externes pour smartphones Android et iPhone.

