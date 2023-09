Oui, une bonne barre de son peut coûter 99 € (merci Samsung pour cette promotion)

La plupart des barres de son sont vendues à des prix à trois ou quatre chiffres, mais il existe de rares modèles proposés sous le seuil des 100 euros et c'est en ce moment le cas de la Samsung HW-T420. Cette barre de son d'entrée de gamme ne manque pas de puissance et grâce au concours d'une réduction et d'une offre de remboursement, il est possible de l'obtenir à 99 euros au lieu de 139 euros chez E.Leclerc.

Certains modèles récents de TV mettent le paquet sur la qualité d’affichage mais le rendu sonore laisse parfois à désirer avec des haut-parleurs limités à 10 ou 20 W RMS. Une barre de son permet d’augmenter considérablement la puissance sonore et de l’optimiser selon le contenu (ciné, jeux, sport, etc…). Investir dans un tel équipement peut toutefois s’avérer coûteux, sauf en choisissant cette Samsung HW-T420 qui passe sous la barre des 100 euros chez E.Leclerc.

La Samsung HW-T420 en bref

Un rendu puissant pour un modèle d’entrée de gamme

Compatible avec Dolby Digital et le Bluetooth

Plusieurs modes pour optimiser la prestation sonore

Au lieu de 139 euros habituellement, la Samsung HW-T420 est maintenant disponible en promotion à 99 euros chez E.Leclerc grâce à une réduction de 20 euros et à cette offre de remboursement de 20 euros.

Une barre de son discrète, mais qui en a dans le coffre

La Samsung HW-T420 est une des rares barres de son accessibles à tous, elle se présente avec une configuration en 2.1 canaux et est accompagnée d’un caisson de basses sans fil. La barre en elle-même est suffisamment discrète pour se laisser oublier sous le TV, bien qu’il soit également possible de la poser sur un mur grâce à une accroche fournie, et elle s’installe facilement puisqu’il suffit de l’associer au TV avec son entrée numérique optique.

Avec ses trois haut-parleurs, la Samsung HW-T420 envoie une puissance totale de 150 W RMS, avec une signature très marquée au niveau des basses. De quoi favoriser l’immersion pendant le visionnage d’un film, et pourquoi pas, faire passer son salon pour une salle de cinéma. Sans compter que le haut-parleur central est spécialement dédié aux dialogues afin de garantir une restitution plus claire et naturelle des voix. Pas de Dolby Atmos au programme, mais on retrouve tout de même Dolby Digital qui simule un effet surround.

Quelques fonctionnalités pour améliorer l’expérience

La Samsung HW-T420 ne compte pas seulement sur sa puissance et la disposition de ses haut-parleurs pour optimiser le rendu sonore du TV, elle propose également plusieurs modes pour améliorer son expérience. On compte trois modes préréglés : standard, surround et jeux, il est cependant possible que ce dernier ne change pas grand-chose vu l’absence de port HDMI sur cette barre de son. La Samsung HW-T420 dispose également d’une fonction Smart qui calibre automatiquement le rendu sonore en fonction du contenu.

Enfin, cette barre de son n’est pas uniquement dédiée pour les contenus sur TV. Avec son port USB capable de lire la majorité des fichiers audio (MP3, AAC, WAV, FLAC, etc.) et sa compatibilité au Bluetooth, il est possible de diffuser de la musique à partir d’une clé USB, d’un smartphone, d’une tablette ou d’un PC portable. La connexion sans fil peut être mise à profit de moult manières.

Afin de comparer la Samsung HW-T420 avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures barres de son à choisir en fonction de son budget.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).