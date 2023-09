Ce chargeur sans fil Samsung gratuit est l’excellent deal du jour sur Amazon

Parmi la myriade de chargeurs Qi sur le marché, le Samsung Slim Pad est sans aucun doute le plus abordable, surtout maintenant qu’il peut vous revenir gratuitement grâce à une offre de remboursement.

Vous avez des appareils compatibles avec la charge sans fil, mais vous n’avez encore jamais utilisé cette technologie pourtant si pratique ? Avec le chargeur à induction de Samsung en promotion aujourd’hui, vous n’avez même pas besoin de dépenser un centime, car il est gratuit grâce à cette offre sur Amazon.

C’est quoi le Slim Pad de Samsung ?

Un chargeur sans fil compact et pratique

La charge 5 W pour les appareils compatibles Qi

Et la Fast Charge 10 W pour les appareils Samsung

De base à 29 euros, le Samsung Slim Pad est remisé à 19,43 euros sur le site d’Amazon, mais grâce à une ODR, vous pouvez l’obtenir gratuitement.

Pourquoi ce chargeur sans fil Samsung est-une bonne affaire ?

Déjà, il est gratuit. Mais, plus sérieusement, ce chargeur Samsung ne prend pas de place, ou très peu. Avec sa forme arrondie et son look sobre, il se fond facilement dans le décor, que ce soit sur une table de nuit, ou un bureau. Des témoins lumineux indiquant le niveau de charge seront tamisés à la nuit tombée afin de ne pas perturber le sommeil. Pratique. Mais sa fonction principale n’est pas d’être discret, mais bien de charger votre appareil compatible avec la charge Qi.

Il est capable de recharger vos appareils en mode sans fil, jusqu’à 10 W pour certains appareils estampillés Samsung, grâce au Fast Charge, un protocole propriétaire de la marque coréenne. Cela fonctionne aussi pour ses objets connectés, comme les Galaxy Watch par exemple. Pour tous les autres appareils certifiés Qi, la recharge monte que jusqu’à 5 W maximum.

Pour savoir quel chargeur sans fil correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs chargeurs Qi sur Frandroid.

