Prime Day avant l’heure : la nouvelle Xiaomi Redmi Pad SE est à prix cassé sur Amazon

La Xiaomi Redmi Pad SE est la dernière tablette à rejoindre le catalogue de la marque. Avec un tarif à moins de 200 euros, elle va surtout servir à un usage simple, comme la lecture, ou bien pour le visionnage de vidéos. En ce moment, on la trouve moins chère sur Amazon : 159 euros contre 199 euros.

Après la Xiaomi Pad 6, la marque continue d’étoffer son catalogue de tablettes et présente la Redmi Pad SE. ll s’agit d’un modèle entrée de gamme proposée à moins de 200 euros. Un tarif contenu, qui, sans surprise, s’accompagne de caractéristiques modestes, mais tout à fait correctes pour l’utiliser ponctuellement pour lire, jouer ou consulter des vidéos. Une nouvelle tablette sous Android qui se concentre sur l’essentiel et qui coûte déjà 20 % moins.

La Xiaomi Redmi Pad SE est intéressante pour…

Son petit format pratique à transporter

Son écran 11 pouces FHD+ à 90 Hz

Son autonomie

Initialement à 199,90 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad SE est actuellement moins chère sur Amazon et s’affiche à 159 euros. De plus, pas besoin d’être membre Amazon Prime pour profiter de l’offre !

Une jolie tablette au petit format

Pour son tarif, la Xiaomi Redmi Pad SE affiche un design élégant tout en aluminium. À l’arrière, on découvre un module photo très inspiré des smartphones Redmi. La marque a tenu à rendre un appareil pratique, et avec ses 478 g bien répartis et ses 7,36 mm d’épaisseur, la tablette de Xiaomi peut facilement s’utiliser à une main et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

En face avant, on a droit à un écran LDC de 11 pouces au ratio 16:10 avec une définition Full HD+. Malgré l’absence de l’OLED, l’écran est de bonne facture et suffit pour regarder des contenus vidéos, ou lire la presse, par exemple. Là où le constructeur se rattrape, c’est en proposant un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cela permet d’offrir des animations plus fluides et un sentiment plus agréable à l’usage. La Pad SE prend aussi en charge le Dolby Atmos sur ses quatre haut-parleurs pour assurer un bon rendu audio.

Limitée, mais suffisante pour un usage classique

Pour fonctionner efficacement, la Xiaomi Redmi Pad SE s’appuie sur une puce Snapdragon 680, associée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Elle n’est clairement pas la plus puissante du marché, la tablette répondra à la plupart des usages classiques : naviguer sur Internet, consulter les réseaux sociaux, binge watcher vos séries préférées, mais sans pouvoir lancer les jeux les plus gourmands. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI 14 basée sur Android 13.

Cette ardoise abordable est capable d’encaisse un bon nombre de tâches, et ce, grâce à sa batterie de 8 000 mAh. Sa grande sœur, la Redmi Pad que nous avons testé, dispose d’ailleurs du même accumulateur. La Redmi Pad SE devrait donc être assez endurante pour rassurer l’utilisateur tout au long de la journée, voir la semaine, mais cela dépendra de votre utilisation. Pour la recharge en revanche, la SE propose un bloc de seulement 10 W contre 18 W sur la version classique. Il fallait déjà 2 bonnes heures pour recharger la Pad classique, donc avec la Redmi Pad SE, il faudra encore du temps.

Si la Xiaomi Redmi Pad SE ne vous pas convaincu, il existe d’autres références sur la même tranche tarifaire sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.