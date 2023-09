Amazon fait cadeau à tout le monde, mais surtout à ses abonnés Prime, de sa plateforme de streaming musical

Connaissez-vous Amazon Music Unlimited ? Ce n'est certes pas le service de streaming musical le plus attrayant, mais il a le mérite de proposer une bibliothèque gigantesque et le son en HD. Si vous voulez l'essayer, c'est le bon moment.

Avec des cadors du genre comme Spotify ou Apple Music, il ne faut pas oublier Amazon Music et son abonnement Unlimited. Celui-ci est d’ailleurs l’un des seuls à proposer autant de titres (plus de 80 millions) avec une bonne partie en qualité audio HD et même en Son Spatialisé, ce que la concurrence ne fait pas encore ou très peu. C’est l’occasion de s’y essayé puisque le service de streaming musical est aujourd’hui disponible avec quatre mois offerts pour les abonnées à Amazon Prime et trois mois pour les autres.

Les caractéristiques d’Amazon Music Unlimited

Un catalogue de plus de 80 millions de titres

Des milliers de titres en version audio spatial

Maintenant en qualité CD

Compatible Alexa

Jusqu’au 11 octobre 2023, Amazon Music Unlimited est disponible avec quatre mois gratuits pour les abonnés Prime et trois mois pour les non-abonnés. Il s’agit toujours d’une offre sans engagement et valable uniquement pour les nouveaux clients. Le service est facturé 10,99 euros par mois à la fin de la période d’essai. Celles et ceux qui ne sont pas abonnés Prime peuvent obtenir 3 mois gratuits.

Le plus grand répertoire musical en streaming et en HD

Le catalogue d’Amazon Music Unlimited est clairement l’un des plus imposants du marché. Il vous fait aujourd’hui profiter de plus de 80 millions de titres, autant dire qu’il y a de quoi faire. Comme la plupart des services de streaming musical, il propose un mode hors-ligne permettant d’écouter sa musique favorite sans connexion nécessaire ou encore l’absence totale de publicité.

La grosse nouveauté concerne la fusion des abonnements Unlimited et Music HD. Vous avez donc accès à des millions de titres en audio HD pour la plupart en qualité CD. Certains titres sont même en qualité Ultra HD, codés en 24 bits jusqu’à 192 kHz et donc sans perte de qualité, soit la fameuse norme lossless. Pensez bien à disposer d’un casque prévu pour délivrer du son Hi-Res audio afin d’en profiter au maximum. Depuis peu, vous pouvez même faire l’expérience de milliers de titres en Dolby Atmos et Audio 360 permettant encore plus d’immersion sonore si vous possédez le matériel compatible.

Une plateforme disponible partout, tout le temps

Amazon Music est disponible via des applications dédiées sur de nombreux supports comme Windows, macOS, iOS, Android et même directement dans votre voiture via les systèmes compatibles. Alexa permet même de contrôler votre musique directement par la voix avec des appareils comme l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

Afin de découvrir d’autres alternatives disponibles côté musique à la demande, nous vous invitons à consulter notre comparatif des différents services de streaming musical.

