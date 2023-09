Samsung Galaxy Watch 6 Classic à prix cassé, VAE Moustache moins cher et Xiaomi Pad 6 plus abordable — les deals de la semaine

Sommaire Comparateur Commentaires

Si vous n'avez pas pu suivre les nombreux bons plans publiés récemment, voici un récap des meilleurs deals toujours dispo : prix cassé pour la Galaxy Watch 6 Classic, la Xiaomi Pad 6 coûte 115 € de moins et un VAE Moustache est à prix réduit.

Ça y est, c’est le week-end, et si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre les offres de cette semaine, pas d’inquiétude. Pour vous aider à rattraper tout cela, nous avons regroupé dans cet article les trois meilleures promotions que nous avons partagées ces derniers jours et qui sont encore disponibles à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Boulanger casse déjà le prix de la nouvelle Samsung Galaxy Watch 6 Classic

Les points positifs de la Galaxy Watch 6 Classic

Un écran lumineux de très bonne qualité

Une lunette tournante pratique

Des fonctions complètes côté sport et santé

La Samsung Galaxy Watch 6 Classic (version 43 mm) est vendu à 419 euros, mais grâce à cette offre Boulanger, il est possible de l’obtenir à 219 euros seulement, en utilisant le code WATCH100 et en cumulant l’offre de reprise de 100 euros. Vous avez même en prime une batterie externe (10 000 mAh) offerte.

Xiaomi Pad 6 : il a fallu deux mois pour passer de 399 € à seulement 284 €

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Son écran IPS à 144 Hz HDR10

Son puissant Snapdragon 870

Sa bonne autonomie

Initialement à 399 euros, la version 6 Go de RAM + 128 Go de la tablette Xiaomi Pad 6 est disponible en promotion sur AliExpress via la boutique officielle de Xiaomi (livrable en 5 jours ouvrés) et tombe 284 euros avec le code promo FR45.

Grâce à cette offre, ce très bon VAE Moustache est à un prix plus acceptable

Les atouts du Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS

Un design très réussi

Confortable et facile à prendre en main

Polyvalent et endurant

Vendu neuf à 4 500 euros, le VAE Moustache Samedi 27 Xroad 5 FS est disponible en reconditionné au prix de 4 100 euros, mais grâce à une remise de près de 20 %, il passe à 3 399 euros sur le site Upway. Sachez tout de même que selon votre région, des aides financières sont mises à votre disposition pour faire chuter le prix de l’engin.

Il y a un nouveau forfait chez Sosh, mais celui-ci est bien plus avantageux

Que propose ce forfait chez Lebara ?

40 Go à petit prix sur le réseau d’Orange

Les appels et SMS en illimité

Sans engagement

Flexible tous les mois

En ce moment, le forfait de 40 Go chez Lebara est disponible à 7,99 euros par mois et le prix ne bouge pas, même après la première année. Cela fait de lui le forfait mobile de 40 Go le plus avantageux du moment sur le réseau Orange, bien plus que celui de Sosh. C’est aussi un forfait flexible tous les mois, vous avez loisir de changer en fonction de votre consommation.

Si vous êtes tout de même intéressé par le forfait Sosh de 40 Go, sachez qu’il est disponible à 11,99 euros par mois, sans engagement.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Prixtel Forfait 4G

Oxygène 30 à 70 Go Appels illimités 30 Go - 70 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7,99€ Découvrir Forfait Mobile B&You

40 Go Appels illimités 40 Go en France 14 Go en Europe 9,99€ Découvrir RED Forfait 4G

80 Go Appels illimités 80 Go en France 16 Go en Europe 11,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.