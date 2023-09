Ce bon casque sans fil Sennheiser avec réduction de bruit est à moitié prix

Les casques audio de bonne qualité sont souvent onéreux, surtout lorsqu'ils intègrent la réduction de bruit active, une technologie qui isole des bruits extérieurs pour profiter pleinement de ses playlists favorites. Le Sennheiser HD 458BT en fait partie, il profite aussi de belles finitions et de l'expertise du constructeur allemand en termes de prestations sonores. En ce moment, ce casque audio est à seulement 99,99 euros chez Darty au lieu de 199,99 euros.

Le Sennheiser HD 458BT est considéré comme étant un casque du milieu de gamme et ils ne sont pas nombreux sur cette tranche de prix à proposer la réduction de bruit active. Cela fait de lui un bon compromis pour ceux ne voulant pas investir dans le haut de gamme : complet dans ses fonctionnalités sans pour autant les pousser à leur apogée. Si les French Days n’ont pas encore démarré, il est déjà possible de faire de bonnes affaires puisque ce Sennheiser HD 458BT est à moitié prix.

Le Sennheiser HD 458BT en quelques points

Un casque bien fini et confortable

La réduction de bruit active dans un casque du milieu de gamme

Jusqu’à 30 heures d’autonomie

La prise en charge des codecs SBC, AAC, aptX et aptX low latency

Au lieu de 199,99 euros habituellement, le Sennheiser HD 458BT est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Darty.

Un casque confortable pour s’enfermer dans une bulle

Sur le design et les finitions, le Sennheiser HD 458BT n’a rien à envier à un casque haut de gamme, son châssis en plastique noir avec quelques touches de rouge lui permet d’abord d’être particulièrement léger (240 grammes). Le format circum-auriculaire fermé avec ses oreillettes rembourrées et recouvertes de simili-cuir le rend confortable et assure une isolation passive déjà intéressante. Enfin, ce casque n’oublie pas d’être pliable pour être facilement transporté dans un sac ou dans son étui souple fourni dans le package.

En plus d’être pratique et confortable, le Sennheiser HD 458BT est un casque endurant. D’après le constructeur allemand, son autonomie s’élève à 30 heures sans la réduction de bruit active, il faut donc compter entre 20 et 25 heures avec cette technologie activée. Pour ce tarif, c’est excellent, tous les amateurs de musique devraient y trouver leur compte. C’est cependant moins rose du côté de la recharge par USB-C puisque celle-ci est plutôt longue, il faut compter plus de deux heures pour récupérer l’intégralité de l’autonomie.

Une réduction de bruit performante, mais pas sans désagréments

Sur le chapitre du son, le Sennheiser HD 458BT utilise deux transducteurs de 32 mm qui délivrent une prestation tout à fait correcte, particulièrement au niveau des basses et des médiums. En revanche, la bande passante s’effondre totalement au niveau des aigus, ce qui est bien dommage. Ce modèle apporte tout de même quelques améliorations par rapport à son prédécesseur, comme un meilleur contrôle de la distorsion, on peut donc profiter d’une écoute quasiment sans parasite ni décalage.

Le Sennheiser HD 458BT est compatible avec les codecs Bluetooth classiques comme SBC et AAC mais également avec ceux de plus haute qualité comme aptX et aptX low latency. Grâce à ce dernier, le signal émis par le smartphone et celui reçu par le casque sont parfaitement synchronisés. Concluons sur la réduction de bruit active qui est de bonne facture mais qui ne peut rivaliser avec celle des casques haut de gamme puisqu’elle s’appuie sur seulement deux micros extérieurs, d’autant plus que son activation aggrave le manque d’équilibre dont souffrait déjà le rendu sonore.

Afin de comparer le Sennheiser HD 458BT avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs casques Bluetooth à moins de 100 euros du moment.

