Les French Days sont de retour pour célébrer le début de l'automne, la Fnac et Darty saisissent donc l'occasion pour baisser le prix de nombreux produits Tech, et pas uniquement ceux du bas du panier. Bref, voici les meilleures offres que nous avons déniché chez les deux marchands français.

Vous ĂŞtes au bon endroit si vous voulez faire de bonnes affaires pendant les French Days. Chez la Fnac et Darty, il y a des promotions très intĂ©ressantes sur des produits habituellement très onĂ©reux et sortis pourtant rĂ©cemment, mais il y a aussi des offres sur des produits plus accessibles. Tout n’est Ă©videmment pas bon Ă prendre, ce pourquoi nous avons rĂ©uni uniquement les meilleures ci-dessous.

Les meilleures offres des French Days chez Fnac-Darty

Pack Xbox Series X Diablo IV avec EA FC 24 offert Ă 529 euros : Fnac

Sony Inzone H7 (avec 75 € PSN offerts) à 139,99 euros au lieu de 229,99 euros : Fnac

Sony WH-1000XM5 Ă 315 euros au lieu de 419 euros : Darty

iPhone 14 Pro Max Ă 1 229 euros au lieu de 1 479 euros : Fnac /Â Darty

Pack DJI Osmo Action 3 Ă 392 euros au lieu de 459 euros : Fnac

Bose QC SE Ă 199 euros au lieu de 269 euros : Fnac /Â Darty

iPhone 14 Pro (256 Go) Ă 1 149 euros au lieu de 1 459 euros : Darty

Beats Studio 3 Ă 199 euros au lieu de 399 euros : Fnac / Darty

LG OLED55G3 Ă 1 999 euros au lieu de 2 299 euros : Fnac / Darty

LG Xboom360 XO3 Ă 149 euros au lieu de 299 euros : Fnac / Darty

Pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro Ă 329 euros au lieu de 399 euros : Fnac / Darty

Notez d’ailleurs que les adhĂ©rents Fnac seront avantagĂ©s, puisqu’ils pourront obtenir 15 euros offerts en bon d’achat dès 100 euros d’achat ou 40 euros offerts en bon d’achat dès 400 euros d’achat. Pour cela, il faut saisir le code FRENCH lors de sa première commande entre le mardi 26 et le vendredi 29 septembre.

Pack Xbox Series X

Il ne reste plus que quelques jours avant que les French Days se terminent, mais il est toujours possible de dénicher de bonnes affaires. C’est notamment le cas actuellement avec ce pack comportant la console next-gen Xbox Series X, qui inclut non seulement le jeu Diablo IV, mais aussi le jeu EA FC 24, pour un prix plus bas grâce à cette offre Fnac.

L’essentiel Ă retenir de la Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Parfaite pour jouer en 4K

Un Xbox Game Pass séduisant

En ce moment, la Fnac prĂ©sente un pack regroupant la console Microsoft Series X avec le jeu Diablo IV pour 559,99 euros, mais grâce aux French Days, l’e-commerçant offre le jeu EA FC 24 et propose le tout pour 529,99 euros. Pour bĂ©nĂ©ficier de l’offre, il suffit d’ajouter la console et le jeu Ă votre panier.

Sony Inzone H7

Pour accompagner la sortie de sa PS5, Sony avait lancĂ© un casque, le Pulse 3D. Mais l’annĂ©e dernière, c’est une marque entièrement dĂ©diĂ©e aux pĂ©riphĂ©riques gamer (compatibles PC et PlayStation) que la firme japonaise a crĂ©Ă©e. Le premier reprĂ©sentant de cette sĂ©rie ? Le Sony Inzone H7, un modèle haut de gamme qui se dĂ©marque notamment par sa technologie sonore 360° Spatial Sound. Les French Days sont d’ailleurs la pĂ©riode idĂ©ale pour l’essayer puisqu’il bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une promotion de 40 %.

Les points forts du Sony Inzone H7

Un design réussi

Une bonne prestation sonore

Une autonomie appréciable

Initialement affiché à 229,99 euros, le casque Sony Inzone H7 est actuellement proposé à 139,99 euros à la Fnac. De plus, vous pourrez profiter de 75 euros offerts sur le PlayStation Store grâce à cette offre.

Sony WH-1000XM5

Alors que le Sony WH-1000XM4 Ă©tait une excellente rĂ©fĂ©rence Ă l’Ă©poque de sa sortie (tout de mĂŞme notĂ© 9/10 lors de notre test), le Sony WH-1000XM5 rĂ©ussit Ă faire mieux encore mĂŞme s’il s’appuie surtout sur ses lauriers. Pendant les French Days, le casque Ă rĂ©duction de bruit ultime n’allait pas manquer d’afficher une belle promotion et c’est chose faite chez Darty oĂą il est moins cher de plus de 100 euros.

Le Sony WH-1000XM5 en bref

La réduction de bruit ultime !

Une prestation sonore dynamique

Le Bluetooth multipoint

Une excellente autonomie

Au lieu de 419,99 euros habituellement, le Sony WH-1000XM5 est maintenant disponible en promotion Ă 315 euros chez Darty, grâce Ă une rĂ©duction de 70 euros et au code promo AUDIO10 qui applique une rĂ©duction supplĂ©mentaire de 10 % et qui est valable jusqu’au 28 septembre au soir.

Apple iPhone 14 Pro Max

MĂŞme si la gamme des iPhone 15 est disponible Ă la vente, les iPhone 14 Pro et Pro Max restent intĂ©ressants Ă plus d’un titre puisqu’ils sont aujourd’hui encore parmi les smartphones les mieux finis et les plus puissants du marchĂ©. Mais, l’excellence, ça se paye, et les produits Apple ne profitent pas souvent d’une promotion.

Les atouts de l’Apple iPhone 14 Pro Max

Un écran très fluide et très lumineux

Les performances ultimes de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island, intuitive et agréable à regarder

Une autonomie de compétition, même en mode Always-On

Au lieu de 1 479 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro Max est maintenant disponible en promotion Ă 1 229 euros chez la Fnac et Darty.

Pack DJI Osmo Action 3

L’annĂ©e dernière, DJI grillait la politesse Ă GoPro et Ă sa Hero 11 Black en prĂ©sentant en premier sa dernière action cam, la Osmo Action 3, dans l’espoir de remonter dans notre estime après une Action 2 qui nous a laissĂ© sur notre faim. Pour cela, le constructeur chinois a notamment misĂ© sur un retour aux sources, mais aussi quelques nouveautĂ©s notables.

Le DJI Osmo Action 3 en bref

La qualitĂ© d’image au rendez-vous avec la 4K

Une action cam Ă©tanche jusqu’Ă 16 mètres

Une autonomie convaincante et une recharge rapide

Au lieu de 459,99 euros habituellement, le DJI Osmo Action 3 dans son pack Adventure Combo est maintenant disponible en promotion Ă 392 euros chez la Fnac.

Bose QC SE

Vous recherchez un bon casque sans fil sans avoir Ă casser votre tirelire pendant les French Days ? Le Bose QuietComfort SE peut ĂŞtre une bonne solution. Il est une copie conforme de l’excellent QC 45, mais pour moins cher, et c’est d’autant plus le cas aujourd’hui puisqu’il est disponible Ă moins de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du Bose QC SE

Un casque très confortable

Une bonne réduction de bruit active

La présence du Bluetooth multipoint

Au lieu de 269 euros habituellement, le casque Bose QC SE est actuellement en promotion Ă seulement 199 euros chez la Fnac et Darty.

Apple iPhone 14 Pro

Ça y est, c’est fait, l’iPhone 15 est disponible sur les Ă©tals de nos marchands prĂ©fĂ©rĂ©s de la high-tech, mais ce n’est pas pour autant que la gamme des iPhone 14 doit ĂŞtre renvoyĂ©e au nĂ©ant d’oĂą elle en est sortie. Vu le peu de diffĂ©rences entre les iPhone 14 Pro et les iPhone 15, certains pourraient voir les premiers comme un substitut acceptable aux seconds. Un substitut plus abordable mĂŞme puisque l’iPhone 14 Pro dans sa version de 256 Go profite d’une rĂ©duction de 310 euros par rapport Ă son prix de lancement.

L’Apple iPhone 14 Pro en quelques points

Un écran OLED irréprochable

Les excellentes performances de la puce A16 Bionic

La Dynamic Island

iOS 16 qui n’a rien Ă envier Ă Android

Au lieu de 1 459 euros habituellement, l’Apple iPhone 14 Pro (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 1 149 euros chez Darty.

Beats Studio3

Les casques haut de gamme ont naturellement tendance Ă gagner en coĂ»t ces derniers mois Ă mesure que leur palette de fonctionnalitĂ©s s’amĂ©liore. Au rang de ceux-ci, on peut citer le Sony WH-1000XM5 ou encore le Bose QuietComfort Ultra. Si vous avez pour ambition de profiter d’un casque capable sans pour autant dĂ©bourser ce type de premium, il existe encore des alternatives. Pour les French Days, on retrouve dĂ©sormais le Studio3 sans fil de Beats Ă moitiĂ© prix par rapport Ă son prix initial.

Ce que propose le Beats Studio3

Le design Beats et la puce W1 d’Apple pour un appairage plus rapide

Un son puissant sans trop de distorsions

Une autonomie allant jusqu’à 40 heures

Au lieu de 399 euros, le casque audio Beats Studio3 Wireless bĂ©nĂ©ficie actuellement d’une rĂ©duction Ă 199 euros chez Fnac et Darty.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Xiaomi a prĂ©sentĂ© un bon nombre de smartphones de la dernière gamme Redmi Note. On retrouve le Redmi Note 12 Pro en version 5G qui revient aux fondamentaux, en proposant une expĂ©rience Ă©quilibrĂ©e et des performances globalement satisfaisantes. Ă€ l’occasion des French Days, il devient plus intĂ©ressant dans ce pack remisĂ© Ă -20 % avec l’enceinte connectĂ©e Smart Control IR offerte.

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, c’est quoi ?

Un bel écran Amoled, bien calibré et fluide

Un SoC MediaTek qui offre de très belles prestations

Un chargeur de 67 W

De base Ă 399 euros, le pack Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G avec l’enceinte connectĂ©e Xiaomi Smart Speaker IR Control se trouve en promotion Ă 329 euros sur le site de la Fnac, mais Ă©galement sur le site Darty.

LG OLED55G3

Si vous avez le budget pour vous procurer une TV de grande qualitĂ© et si vous en avez l’utilitĂ©, il ne faut pas y aller par quatre chemins et se tourner vers les modèles haut de gamme de chez Sony, Panasonic, Samsung ou LG. Concernant ce dernier, la dernière G3 est sans doute ce qui se fait de mieux chez le constructeur corĂ©en avec les dernières technologies maison du constructeur et surtout une dalle OLED d’une grande qualitĂ© pour tous les usages.

Les caractéristiques de la TV LG OLED55G3

La meilleure dalle OLED de chez LG

Le processeur Alpha 9 Gen 6 AI et ses capacitĂ©s d’upscaling

La compatibilité Freesync et G-Sync

Sans oublier WebOS23

Au lieu de 2 299 euros, le tĂ©lĂ©viseur LG OLED55G3 est actuellement en promotion Ă 1 999 euros chez la Fnac et chez Darty pendant les French Days. Les adhĂ©rents bĂ©nĂ©ficient d’ailleurs de 100 euros en carte-cadeau supplĂ©mentaires.

LG XBOOM 360 XO3

Sur le marchĂ© de l’audio, difficile de se dĂ©marquer parmi la plĂ©thore d’enceintes Bluetooth. Pour faire la diffĂ©rence avec son modèle XBOOM 360 XO3, LG a donc misĂ© sur un système d’éclairage d’ambiance installĂ© au sommet de l’enceinte qui peut diffuser une douce lumière personnalisable Ă 360°. AurĂ©olĂ©e d’un prix d’innovation du CES 2023, cette enceinte Bluetooth ne ressemble Ă aucune autre grâce Ă son design, qui permet d’ailleurs de compenser des performances acoustiques un peu moyennes.

Les points essentiels de la LG XBOOM 360 XO3

Un design atypique

Un système lumineux personnalisable

Un son omnidirectionnel

Initialement affichĂ©e Ă 299 euros, l’enceinte LG XBOOM 360 XO3 est dĂ©sormais proposĂ©e Ă 149 euros Ă la Fnac et chez Darty.

