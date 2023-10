Samsung HW-Q930C : cette barre de son premium reste à moitié prix même après les French Days

Si vous avez un beau TV 4K, alors autant compléter la panoplie en investissant dans une bonne barre de son, et il se trouve que cette référence premium de chez Samsung est en réduction. Chez Amazon, le modèle HW-Q930C voit son prix se liquéfier en passant de 999 euros à 538 euros.

Les barres de son permettent de profiter d’une meilleure expérience sonore en regardant un film, en jouant à un jeu vidéo ou en écoutant de la musique. Plus on monte en gamme, plus ces barres gagnent en puissance, en raffinement, mais aussi en fonctionnalités et la Samsung HW-Q930C fait sans conteste partie du haut du panier. Durant les French Days, cette barre de son haut de gamme était quasi à moitié prix et l’est encore aujourd’hui.

La Samsung HW-Q930C en résumé

Un kit avec une barre de son, un caisson de basses et deux enceintes arrière

Un ensemble de 17 haut-parleurs configurés en 9.1.4 canaux

Compatible avec le Dolby Atmos, DTS:X et Q-Symphony

Au lieu de 999 euros habituellement, la Samsung HW-Q930C est maintenant disponible en promotion à 538 euros chez Amazon grâce à une réduction de 26 % et à cette offre de remboursement de 200 euros.

Un kit home-cinéma complet et performant

La Samsung HW-Q930C est un ensemble composé d’une barre de son, d’un caisson de basses et de deux enceintes arrière, chaque appareil arbore un design minimaliste afin de se fondre au mieux dans le décor. La barre de son elle-même mesure 1,10 mètre et est plutôt simple d’installation, il est même possible de la fixer à un mur avec un support fourni. À l’arrière, la connectique comprend un port HDMI eARC, une prise optique et un port USB-A afin de lire les fichiers multimédias. il est aussi possible de profiter d’une connexion sans fil grâce au Wi-Fi et au Bluetooth.

Cet ensemble d’équipements totalise 17 haut-parleurs configurés en 9.1.4 canaux, ce qui veut dire que neuf haut-parleurs sont dirigés vers l’avant, l’un provient du caisson de basses et quatre haut-parleurs diffusent un effet surround en projetant le son vers le haut. Le tout diffuse une puissance pouvant s’élever jusqu’à quasiment 100 dB et s’en sort très bien en ce qui concerne les distorsions et les vibrations pour un son presque sans défauts. Presque, puisque la Samsung HW-Q930C est un peu à la traîne au niveau des aigus.

Son surround et technologies de pointe au programme

Là où la Samsung HW-Q930C fait fort, c’est au niveau du son surround. Lorsque le son quasiment sans défaut de cette barre de son prend en charge les formats Dolby Atmos sans fil ou DTS:X, le résultat est tout simplement époustouflant. On est totalement immergé lorsque l’on regarde un blockbuster ou un match de rugby, enfermé dans une bulle sonore. De plus, la fonction Adaptative Sound calibre le rendu selon le contenu regardé, que ce soit un film, une rencontre sportive ou un jeu vidéo.

En plus d’une prestation sonore exceptionnelle, la Samsung HW-Q930C embarque plusieurs technologies pour optimiser l’expérience. Il y a d’abord SpaceFit Sound qui analyse l’environnement dans lequel est installé la barre afin de proposer un calibrage mieux adapté. On peut compter ensuite sur la compatibilité avec Google Assistant et Alexa. Enfin, on peut s’essayer à Q-Symphony, une fonctionnalité exclusive aux TV Samsung et qui synchronise parfaitement les haut-parleurs de ce dernier avec la barre de son afin d’avoir un rendu plus dynamique.

Afin de comparer la Samsung HW-Q930C avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures barres de son en 2023.

