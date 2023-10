90 € pour 2 To, c’est le prix fou de ce SSD NVMe au format M.2 (PCIe Gen 4)

Compact, performant et facile à installer, le SSD NVMe est une très bonne solution pour booster les performances d'un PC tout en profitant de davantage de stockage. Le Crucial P3 Plus de 2 To permet bien tout cela, et pour un prix très intéressant : Amazon le propose en effet à 90,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Si les SSD M.2 NVMe ont la cote actuellement, bien plus que les SSD classiques au format 2,5 pouces, c’est parce qu’ils sont bien plus faciles à installer et qu’ils offrent des performances plus importantes. Ces solutions sont donc idéales pour celles et ceux qui souhaitent donner un bon coup de boost à leur ordinateur, tout en bénéficiant d’un stockage plus confortable. Avec ses vitesses de transfert élevées et ses 2 To, le modèle Crucial P3 Plus devrait en convaincre plus d’un, d’autant plus qu’actuellement, on peut le trouver à moins de 91 euros.

Initialement proposé à 109,99 euros, le SSD NVMe Crucial P3 Plus 2 To est désormais affiché à 90,99 euros sur Amazon. Il n’a d’ailleurs jamais été moins cher sur la plateforme.

Une solution plus efficace que les SSD classiques

Les SSD M.2 NVMe cumulent les avantages : plus rapides que les SSD classiques SATA au format 2,5 pouces, ils sont aussi capables d’atteindre des vitesses supérieures, ce qui est tout à fait adapté aux gamers qui souhaitent réduire correctement les temps de chargement durant les sessions de jeu. De plus, les SSD NVMe sont beaucoup moins énergivores.

Ces modèles, qui se présentent sous la forme d’une petite carte à glisser sur la carte mère via un port PCI ou à intégrer dans un boîtier externe, sont aussi plus compacts et faciles à installer. Le SSD PCIe 4.0 NVMe Crucial P3 Plus a donc toute sa place dans un ordinateur, qui pourra ainsi bénéficier de davantage de rapidité.

Le SSD NVMe Crucial P3 Plus offre justement des vitesses de transfert très confortables, à savoir 5000 Mo/s en lecture et 4200 Mo/s en écriture. De quoi démarrer un système d’exploitation de façon rapide et lancer des logiciels sans accroc. L’expérience utilisateur sera bien fluide et les temps de chargement fortement réduits, comme un bon SSD est supposé le faire. N’oublions pas les 2 To que propose ce SSD NVMe, une capacité plus que confortable pour stocker un grand nombre de fichiers, jeux ou encore logiciels.

En revanche, ce modèle conçu par Crucial n’est pas vraiment taillé pour les PS5, puisque Sony impose des débits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Le Crucial P5 Plus, avec ses 6 600 Mo/s en lecture séquentielle, est par exemple bien plus performant pour cette console next-gen.

