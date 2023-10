Oui, on peut avoir un laptop MSI gaming avec une RTX 4050 et un i5 12e gen à moins de 900 €

Un laptop alliant transportabilité et puissance, c'est ce que propose cette configuration du MSI Thin GF63 avec sa RTX 4050, et ce à un prix tout à fait correct. Il est plutôt rare de trouver des PC portables dotés d'une RTX 4000 à un prix inférieur à 1 000 euros, aussi cette promotion mérite d'être soulignée. Chez la Fnac, le MSI Thin GF63 12VE-016FR est disponible pour 899,99 euros au lieu de 1 349,99 euros.

On peut être un gamer exigeant mais ne pas avoir les fonds nécessaires pour investir dans un laptop gaming à plusieurs milliers d’euros, pour ces personnes, certaines configurations avec les derniers modèles de carte graphique sont disponibles pour moins de 1 000 euros. C’est le cas de ce MSI Thin GF63 qui se permet le luxe d’embarquer une RTX 4050 pour pouvoir lancer les derniers titres AAA. Il est actuellement disponible chez la Fnac avec une réduction de 33 %.

Le MSI Thin GF63 12VE-016FR en quelques points

Un châssis plutôt léger pour un laptop gaming

Une RTX 4050 avec un Intel Core i5 de 12e génération

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Au lieu d’un prix barré de 1 349,99 euros, le MSI Thin GF63 12VE-016FR est maintenant disponible en promotion à 899,99 euros chez la Fnac.

Un laptop gaming plus mobile, mais pas plus endurant

Avec Asus et Lenovo, MSI est reconnu pour la qualité de ses PC portables gaming de milieu de gamme et décline son catalogue en plusieurs gammes. Si certaines sont plus axées sur la puissance, celle des MSI Thin accorde une plus grande importance à la mobilité du châssis, on se retrouve ainsi avec un laptop gaming qui pèse seulement 1,86 kg, ce qui est plutôt rare. La connectique est bonne avec trois ports USB-A, un port USB-C, un port Ethernet, un port HDMI ainsi qu’une prise jack.

Si le MSI Thin GF63 est plus léger et transportable que ses congénères, on est en droit de s’attendre à ce qu’il soit plus autonome, mais il n’en est rien. Ce PC portable embarque une batterie à trois cellules de 51 Wh capable d’une autonomie de seulement 4 ou 5 heures en usage bureautique. C’est faible mais c’est normal vu la puissance que requièrent les composants, et encore, le MSI Thin GF63 ne tourne pas tout le temps avec la RTX 4050 mais bascule sur Intel Iris Xe pour traiter les tâches graphiques légères.

Capable de lancer tous les derniers jeux en Full HD

La RTX 4050 est le modèle d’entrée de gamme de la série des cartes graphiques RTX 4000 parues en début d’année, ces dernières ont su franchir un palier dans le rapport puissance/consommation énergétique et permettent d’exploiter les dernières versions des technologies Nvidia comme le DLSS 3. La RTX 4050 est capable de lancer tous les jeux récents en Full HD, il faut cependant faire des concessions sur la qualité des graphismes de certains jeux afin de garder une fluidité acceptable.

La carte graphique est également épaulée par un processeur Intel Core i5-12450H à huit cœurs cadencé jusqu’à 4,4 GHz, lui même assisté par 16 Go de RAM DDR5. Le stockage est géré par un SSD M.2 en interface PCIe 4.0 de 512 Go. Enfin, l’écran de 15,6 pouces est parfaitement calibré pour un usage gaming, il s’agit en effet d’une dalle IPS-LCD, pour de grands angles de vision, en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La fluidité est donc au rendez-vous pour n’importe quel type de jeu.

Afin de comparer le MSI Thin GF63 12VE-016FR avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.