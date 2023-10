Ça faisait longtemps qu’on avait vu un prix aussi mini pour une microSD 128 Go

La carte microSD SanDisk Ultra de 128 Go est idéale pour celles et ceux qui souhaitent augmenter le stockage de leur smartphone ou de leur Nintendo Switch à moindre coût. Ce modèle est en effet proposé à seulement 12,40 euros sur Amazon, au lieu de 25 euros environ habituellement.

SanDisk est une marque de confiance sur le marché des systèmes de stockage externe. Elle propose notamment plusieurs gammes de cartes microSD, des plus performantes comme la série Extreme aux plus abordables, à l’image de la gamme Ultra. Si cette dernière propose des vitesses de transfert moins élevées que l’Extreme, elle a tout de même de bons arguments à faire valoir, à commencer par un très bon rapport capacité-prix. Aujourd’hui, c’est le modèle de 128 Go qui nous intéresse particulièrement, puisqu’il est proposé à moins de 13 euros.

Les points forts de la SanDisk Ultra 128 Go

Des vitesses de transfert pouvant grimper jusqu’à 140 Mo/s

Idéale pour filmer en Full HD

Une certification A1 pour des téléchargements rapides

Habituellement proposée aux alentours de 25 euros, la carte microSD SanDisk Ultra de 128 Go est désormais affichée à 12,40 euros sur Amazon.

Une microSD avec des vitesses de transfert suffisantes

La carte microSD SanDisk Ultra permet d’augmenter le stockage internet d’un smartphone, d’un Chromebook, d’un appareil photo ou même d’une Nintendo Switch, dont le stockage interne de 32 Go est un peu faible pour les gros joueurs. Ce modèle est doté de 128 Go, ce qui est tout à fait suffisant pour celles et ceux qui n’ont pas une grande bibliothèque de jeux ou qui n’ont pas besoin d’un stockage considérable pour leur appareil, mais il peut s’avérer un peu juste pour d’autres.

En fonctionnement, la SanDisk Ultra propose des vitesses de transfert pouvant aller jusqu’à 140 Mo/s, ce qui permet de déplacer des photos ou autres fichiers de manière rapide. Elle pourra de plus assumer sa mission dans des conditions extrêmes : la microSD est en effet résistante à l’eau, aux fortes ou très basses températures, aux rayons X ou encore aux chocs.

Des vidéos en Full HD

Comme le reste de la gamme Ultra, cette microSD fait partie des cartes de Classe 10, qui permettent d’enregistrer des vidéos en Full HD avec un smartphone ou un appareil photo. Toutefois, si vous cherchez à tourner des séquences en 4K UHD à 60 fps, il faudra plutôt miser sur une microSD SanDisk de la gamme Extreme, qui assure une compatibilité avec la classe de vitesse UHS 3 et la classe de vitesse vidéo V30.

Autrement, la SanDisk Ultra bénéficie de la notation A1 (1500 IOPS en lecture et 500 IOPS en écriture), qui garantit un temps de téléchargement réduit lors de l’installation d’applications et de jeux sur un appareil ainsi que des lancements plus rapides.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures cartes microSD pour votre smartphone, tablette, Nintendo Switch, GoPro ou APN du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.