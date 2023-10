5 000 € de remise sur ce VTT électrique premium de la marque Specialized, en reconditionné

Envie de liberté et des grands espaces ? D'escapades en pleine nature et de sensations fortes ? La marque Specialized est experte sur le marché des VTT électriques avec ses modèles haut de gamme et à la pointe, mais onéreux, très onéreux... Il est toutefois possible de faire de bonnes affaires sur ces VTT en les achetant en reconditionné, comme ce Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon moins cher de 5 000 € qu'un modèle neuf. Un bon geste pour faire des économies, et pour la planète !

La marque Specialized peut ne pas dire grand-chose pour les néophytes, mais ceux qui s’y connaissent dans le monde du cyclisme en ont sûrement déjà entendu parler. Specialized est un véritable pionnier à l’origine de nombreuses innovations, le constructeur est à l’origine du tout premier VTT, le Stumpjumper, mais aussi d’un des premiers modèles de VTT électrique avec sa gamme Turbo Levo SL. Un modèle de cette gamme est d’ailleurs disponible en reconditionné avec une remise de 5 000 euros par rapport à un modèle neuf.

Le Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon (2021) en bref

Un VTT léger et polyvalent en ville et à la montagne

Stable et maniable, même sur les terrains difficiles

Un moteur de 240 W avec un couple de 35 Nm

Une batterie de 320 Wh pour une autonomie intéressante

Au lieu de 9 000 euros en neuf, le Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon (2021) est maintenant disponible à 3 999 euros en reconditionné chez Upway. De plus, il est possible de recevoir des aides de l’État ou de la collectivité territoriale pour l’achat de ce type de véhicule, leur montant dépend de votre situation fiscale.

Un VTTAE moins puissant, mais léger et endurant

Specialized présente trois gammes de vélos électriques dans son catalogue : les Levo SL, les Levo et les Kenevo. La première qui nous intéresse ici regroupe les modèles les plus légers et agiles, ce que confirme ce modèle en reconditionné chez Upway qui ne pèse que dans les 18 kg. En taille L, il convient aux personnes mesurant entre 1m70 et 1m85 et propose un cadre fermé en carbone. Les pneus Schwalbe Smart Sam de 29 pouces ne sont pas d’origine si on en croit la fiche technique de ce VTTAE qui compte d’ordinaire sur un modèle maison, mais ils devraient assurer une bonne tenue de route.

Le moteur, quant à lui, est bien d’origine. Il s’agit d’un Specialized SL 1.1 qui fournit une puissance de 240 W avec un couple de 35 Nm, plutôt étonnant pour un modèle aussi cher, on se serait attendus à plus de puissance. C’est parce que Specialized opte pour une autre philosophie du vélo électrique avec des modèles plus légers avec lesquels il est plus facile de pédaler, et plus économes en énergie. D’ailleurs, la batterie de 320 Wh offre une autonomie d’environ trois heures en mode Eco et la recharge complète dure dans les 2h30.

Une maniabilité exemplaire

Malgré cette fiche technique un peu légère par rapport à la concurrence, le Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon se montre étonnamment maniable et dynamique en conduite. Il est polyvalent et à l’aise sur tous les types de terrain, les virages serrés ne lui font pas peur et les freinages sont efficaces avec ses freins à disques et hydrauliques sans pour autant déstabiliser le VTT. Mais l’intérêt d’une assistance électrique sur un VTT est de pouvoir franchir certaines pentes avec plus de facilité et c’est là que ça peut se compliquer.

En ce qui concerne les franchissements, le Specialized Turbo Levo SL Expert Carbon n’est pas mauvais puisqu’il est plus léger que la concurrence et même si le moteur ne donne pas l’impression de se donner à fond, franchir les sentiers moyennement raides ne lui pose aucun problème. Mais ça s’arrête là, ce VTT ne cherche pas la difficulté avec son moteur et son couple dans la fourchette basse et reste plus à l’aise lorsqu’il roule sur les terrains plats et légèrement vallonnés.

