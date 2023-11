Ce balai aspirateur ultra haut de gamme de chez Dyson coûte 400 € de moins en reconditionné

Les produits Dyson sont très populaires, mais avec des prix très élevés. C’est pourquoi il est intéressant de passer par le reconditionner pour en obtenir un. En ce moment, le Dyson V15 Detect Absolute coûte 420,10 euros au lieu de 799 euros.

Le Dyson V15 Detect Absolute fait partie des dernières références de la firme anglaise. Il se distingue des autres en intégrant un laser qui vient éclairer le sol et mettre en lumière la poussière invisible à l’œil nu. D’autres fonctionnalités sont de la partie, et ses innovations en font un excellent balai aspirateur sans fil, qui revient moins cher grâce à cette offre en reconditionnement.

Les points forts du Dyson V15 Detect Absolute

Équipé d’un laser vert pour mieux apercevoir les poussières

Un format modulable avec une aspiration puissante

Une autonomie d’une heure

Vendu neuf à 799 euros, le balai aspirateur Dyson v15 Detect Absolute revient moins cher en reconditionné : 479 euros sur le site du constructeur, mais en appliquant le code RECYCLE10, il tombe aujourd’hui à 420,10 euros.

Un balai qui met en lumière la poussière

Dyson propose des balais aspirateurs complets, et va encore plus loin avec son V15 Detect Absolute. Il introduit un laser, que l’on trouve généralement sur les aspirateurs robots, qui ne va pas cartographier votre intérieur, mais va faire briller la poussière. Cette petite lentille projette une lumière verte sur le sol à un angle de 1,5 degré, qui va aider à débusquer toutes les poussières sur le sol, même celles qui sont invisibles à l’œil nu selon la marque. Une technologie qui vous évitera de repasser plusieurs fois sur le même espace.

Il introduit une autre technologie qui adapte la puissance d’aspiration à la surface. Elle est augmentée automatiquement sur moquette, comme les aspirateurs robots, ce qui réduit alors le temps d’aspiration et d’économiser un peu de batterie sur la durée. La brosse est aussi améliorée, et intègre de petites dents pour que les cheveux et les poils ne se coincent plus, et de ne plus régulièrement enlever les poils emmêlés autour de la brosse centrale, surtout quand vous avez des animaux.

Une conception sans fil pratique

Il garde le format stick très apprécié des Dyson. Sans fil et sas sac, il offre une totale liberté d’utilisation et peut-être déplacer facilement entre les étages. Il est même possible de transformer le balai en un aspirateur à main d’un simple clic, pour aspirer les saletés entre le siège arrière des voitures, dans les pliures des sièges avant ou entre les coussins de votre canapé. Quant au bruit, il est réduit pour éviter les nuisances sonores que peut engendrer un aspirateur.

Côté performances, son moteur est suffisamment puissant pour capturer les poussières et les débris présents sur le sol. La filtration des poussières, allergènes et autres saletés sera aussi très efficace. Par ailleurs, le V15 Detect Absolute dispose d’un petit écran LCD qui affiche, en temps réel, la quantité de saletés aspirées. Enfin, le V15 Detect Absolute est capable de fonctionner durant 60 minutes d’après la marque. Quant au temps de charge, il faudra tabler sur 4 heures environ.

