Seulement 109 € pour cet écran PC gamer Dell (24″, 165 Hz), et ce n’est pas encore le Black Friday

Alors que le Black Friday approche à grands pas, il est déjà possible de profiter de nombreuses offres en avant-première, mais c'est aussi l'occasion de commencer à faire le plein d'idées pour les cadeaux de Noël. Par exemple, pour redonner un coup de neuf à son setup gaming, on peut troquer son écran PC poussiéreux contre ce Dell G2422HS, un excellent moniteur de 24 pouces et dont le prix tombe à seulement 109 € en boutique officielle.

Il semblerait que ce soit déjà le Black Friday chez Dell qui aligne les promotions sur ses écrans PC et autres accessoires. Le constructeur américain spécialisé dans les équipements dédiés à la bureautique tire aussi son épingle du jeu sur le terrain du gaming avec des références aujourd’hui en promotion, parfois de l’ordre de 40 % à 50 %. C’est notamment le cas de ce moniteur gaming de 24 pouces, le Dell G2422HS, qui profite d’une réduction de 44 % et voit son prix tomber à seulement 109 euros en boutique officielle.

Le Dell G2422HS en quelques mots

Une dalle IPS-LCD de 23,8 pouces en Full HD

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Compatible avec FreeSync Premium et G-Sync

Au lieu d’un prix barré de 194,80 euros, le Dell G2422HS est maintenant disponible en promotion à 109 euros en boutique officielle. Idem pour la version de 27 pouces qui voit son prix descendre de 218,84 euros à 131,02 euros chez le même marchand.

Un écran simple qui ne prend pas de place

À l’instar des nombreux écrans proposés dans le catalogue de Dell, le G2422HS ne se démarque ni par son style ni par une ergonomie poussée. Il est seulement réglable en hauteur et en inclinaison. Ses dimensions le rendent au moins facilement manipulable et il est même compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm, ce qui lui permet d’être accroché à un mur ou à un support d’écran. La connectique embarque le strict minimum avec deux ports HDMI, un DisplayPort 1.2 et une prise jack 3,5 mm.

L’écran de 24 pouces, et même de 23,8 pouces plus précisément, est une dalle IPS-LCD en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Cela donne une résolution parfaitement adaptée au format de l’écran et grâce à la technologie d’affichage IPS, cet écran confère des angles de vision ouverts, ce qui est très recherché par les gamers. Il profite en plus d’une bonne colorimétrie avec une couverture de 99 % du spectre sRGB et d’un traitement anti-reflets pour être utilisé dans un environnement lumineux.

Une fluidité parfaite pour le gaming

Le Dell G2422HS est agréable à regarder, mais un écran gamer doit surtout se reposer sur une excellente fluidité. Celui-ci profite d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui le rend adapté à tous les types de jeux vidéo, surtout ceux où aucun temps mort n’est permis comme les FPS ou les jeux de course automobile. Le Dell G2422HS est un écran fluide, mais aussi réactif grâce à son temps de réponse qui descend à seulement une milliseconde, ce qui élimine les flous de mouvement.

Enfin, comme tout écran PC gamer qui se respecte, le Dell G2422HS est compatible avec les technologies de synchronisation AMD FreeSync Premium, mais aussi le G-Sync de Nvidia qui propose des performances un peu plus qualitatives. Grâce à elles, l’affichage de l’écran et la puissance de la carte graphique sont synchronisés, ce qui permet de prévenir les effets de flou, de saccade et de déchirure pendant les sessions de jeu.

Afin de comparer le Dell G2422HS avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.