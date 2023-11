Le Black Friday se prépare déjà chez la Fnac avec une belle remise sur la carte privilège

Il est déjà possible de faire de bonnes affaires avant même que le Black Friday ne démarre. La preuve avec la Fnac qui propose sa carte privilège Fnac+ à 4,99 euros pour un an au lieu de 14,99 euros. Et cette offre est valable pour toute nouvelle souscription ou renouvellement.

Le Black Friday, synonyme de promotions en pagaille pendant quelques jours, approche. Certains e-commerçants commencent d’ailleurs à se préparer à cette opération, à l’image de la Fnac. Le site propose en effet sa carte Fnac+, qui permet de profiter de remises exclusives et de la livraison gratuite, à moins de 5 euros pour un an, histoire de permettre à ses nouveaux clients ou à ceux qui renouvellent leur carte d’avoir accès à tous ces avantages pendant le vendredi noir.

Les avantages de la carte Fnac+

Des remises sur plusieurs produits

La livraison gratuite en 1 jour ouvré

La possibilité de se constituer une cagnotte

La carte Fnac+ est actuellement proposée à 4,99 euros pour un an pour les nouveaux adhérents, pour tous les adhérents Fnac en cours de validité ou les clients Fnac+ en période de renouvellement. L’abonnement passera ensuite à 14,99 euros par an.

De nombreuses remises immédiates

Posséder la carte Fnac+ permet d’avoir accès à de nombreux avantages, à commencer par les remises immédiates de 5 % sur des produits high-tech, sur les livres, sur les jouets et d’autres. Autre atout non négligeable qui ravira les pressés : la carte fait profiter de la livraison gratuite et illimitée en un jour ouvré sur une grande quantité de références, y compris si vous les achetez sur Darty.com. À noter que les livres, la billetterie ou les achats effectués sur la marketplace ne sont pas concernés par la livraison gratuite. Quoi qu’il en soit, cette carte Fnac+ devient très vite rentable si vous achetez ou commandez régulièrement des produits à la Fnac.

Les possesseurs de la carte Fnac+ peuvent par ailleurs constituer une cagnotte grâce à leurs achats. Concrètement, vous pourrez gagner 3 euros pour chaque achat d’un produit identifié comme « Choix durable » (ou avec un indice de réparabilité compris entre 8 et 10, et dans la limite de 3 produits achetés par mois par client) et 1 euro en laissant un avis sur un produit via « Avis Vérifié ». Ces euros gagnés pourront ensuite être dépensés à la Fnac et chez Darty.

D’autres avantages pratiques

La Fnac ne s’arrête pas là et propose des milliers de spectacles à prix réduit pour ses adhérents. Des réductions sur des abonnements à des plateformes extérieures sont aussi proposées. Par exemple, vous aurez droit à un accès à Deezer Premium pendant 3 mois pour 1 euro par mois, avant de passer à 11,99 euros par mois si vous ne résiliez pas après cette période. Quatre mois d’abonnement au service ePress.fr sont aussi offerts sur demande, de quoi profiter de centaines de journaux et magazines en version numérique. L’abonnement passera à 9,99 euros par mois en cas de non-résiliation.

Enfin, la carte Fnac+ permet aussi de profiter de trois mois d’abonnement offerts à la plateforme Izneo, sur laquelle on peut dénicher de nombreuses BD, mangas et autres webtoons.

La carte Fnac+ permettant de profiter de certains avantages sur certains produits high-tech, vous pourriez vouloir en profiter pour l’achat d’un smartphone, par exemple. Si c’est votre cas et que vous avez besoin de quelques conseils, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones du moment.

