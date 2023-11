Acer enlève 400 € à son puissant laptop doté d’un écran Oled 4K et d’un Ryzen 7

L’Acer Swift Edge 16 présente de très bons arguments pour devenir votre laptop : avec une dalle Oled qualitative, un Ryzen 7 et un SSD de 1 To, il a de quoi plaire. Aujourd’hui, il passe de 1 399 euros à 999 euros grâce à cette offre Darty.

Une partie des laptop proposés par Acer sont équipés de dalle Oled, comme le Swift Edge 16. Avec l’apport de cette technologie, vous êtes assuré d’obtenir une belle qualité d’image pour regarder du contenu, par exemple. Ce modèle sera aussi apte à réaliser des tâches plus gourmandes, grâce à sa puce AMD Ryzen 7. Il présente de bons arguments, et de près de 30 % de remise.

L’Acer Swift Edge 16 et ses avantages

Une grande dalle Oled de 16 pouces en 4K

Un Ryzen 7-7735U couplé à 16 Go de RAM

Sans oublier un SSD NVMe de 1 To + une bonne connectique

Avec un prix barré à 1 399,99 euros, le PC portable Acer Swift Edge 16 profite de près de 30 % de remise sur le site Darty, et s’affiche désormais à 999,99 euros.

Un laptop parfait pour le divertissement

L’Acer Swift Edge 16 est un laptop avec des lignes épurées et sobres. Là où il en met plein la vue, c’est avec son écran. Ici, on trouve une dalle de 16 pouces avec une définition 4K qui profite surtout des noirs profonds et des contrastes infinis de l’OLED. La dalle couvre intégralement l’espace de couleurs DCI-P3 et monte à une luminance maximale de 500 nits. Résultat : la qualité des images est excellente, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries.

Sa diagonale de 16 pouces ne l’empêche pas d’être un PC portable léger et fin. Avec 12,95 mm d’épaisseur et 1,17 kg seulement sur la balance, l’appareil d’Acer convient parfaitement aux utilisateurs ayant besoin d’une machine facile à transporter pour leurs déplacements. Et, malgré sa finesse, il est solide et robuste, notamment grâce à son alliage magnésium aluminium.

Mais aussi pour les tâches plus gourmandes

La partie performances n’a pas été non plus été négligé sur ce Swift Edge 16. Il est aussi bien à l’aise pour le travail que pour le divertissement. Sous le capot, on a une puce AMD Ryzen 7 7735U (boost jusqu’à 4,7 GHz) épaulée par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans broncher toutes les tâches professionnelles que vous lui imposerez, mais ne pourra pas combler les gamers exigeants. Ajoutons à cela un SSD de 1 To qui, en plus de vous faire bénéficier d’une large capacité de stockage, il réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Pour rester productif, la marque promet jusqu’à 10 heures d’autonomie. Avec une utilisation poussée, ce chiffre sera amené à diminuer, et il n’est pas compatible avec la charge rapide. Enfin, même avec son boîtier compact, il offre une bonne connectique : ici, on trouve deux ports USB Type-C, deux ports USB 3.2 Type A un port HDMI 2.1 et une prise jack 3,5 mm.

