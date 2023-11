Voilà un prix bien inédit pour un récent TV 4K QLED de Samsung en 55 pouces

Chaque année, Samsung renouvelle ses différentes gammes de TV QLED dont les Q60C, des modèles du milieu de gamme qui parviennent à diffuser une image sublime à un tarif contenu. Nous ne sommes pas encore le Black Friday, et pourtant, la version de 55 pouces du Samsung Q60C profite d'une belle remise qui fait chuter son prix de 899 euros à 589 euros chez Rue du Commerce.

Pour profiter au mieux de ses contenus favoris, nous pouvons être tentés par un TV de 65 pouces, de 75 pouces, voire plus. Mais certaines personnes se contentent d’une diagonale inférieure, mieux adaptée à un petit salon ou une chambre, et avec ses 55 pouces, ce TV Samsung en promotion se suffit à soi-même avec sa dalle QLED, sa définition 4K et ses fonctions connectées. En ce moment, il bénéficie d’une réduction de 310 euros.

Le Samsung QE55Q60C en résumé

Une dalle QLED de 55 pouces en définition 4K

Compatible avec les formats HDR, OTS et Q-Symphony

Tizen 7.0 et ses fonctionnalités

Au lieu de 899 euros habituellement, le Samsung QE55Q60C est maintenant disponible en promotion à 589 euros chez Rue du Commerce.

Une image sublimée grâce à plusieurs normes vidéo

Les téléviseurs à écran plat et bordures fines sont plus que communs de nos jours mais la technologie QLED reste encore l’apanage de quelques constructeurs dont Samsung, véritable pionnier dans le domaine. Cet affichage utilise un rétroéclairage LED doublé d’une boîte quantique qui filtre mieux les couleurs et propose une luminosité et un contraste encore meilleurs. Le contraste n’atteint pas le niveau d’une dalle OLED, mais l’image reste sublime, d’autant plus avec cette définition 4K (3 840 x 2 160 pixels).

Pour améliorer ce rendu, le Samsung QE55Q60C met à disposition plusieurs technologies de traitement d’image comme les HDR10, HDR10+, HDR HLG. Ces traitements High Dynamic Range étendent la plage dynamique de l’affichage afin d’améliorer les couleurs, les contrastes et les détails de l’écran pour un résultat plus immersif. Niveau audio, ce TV est embarque deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun et est compatible avec certains traitements comme OTS et Q-Symphony qui ne fonctionne qu’avec certaines barres de son Samsung.

Des fonctions connectées agréables à utiliser

Côté Smart TV, le Samsung QE55Q60C tourne sous Tizen 7.0, ergonomique et aux menus agréables à parcourir, que ce soit pour se rendre sur sa plateforme de SVOD favorite comme Netflix ou Amazon Prime Video, un service musical comme Spotify ou sa plateforme de cloud gaming de prédilection telle que Nvidia GeForce Now. Au cas où la navigation par télécommande s’avérerait trop fastidieuse, ce TV est compatible avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Bixby.

Enfin, il est possible d’afficher n’importe quel contenu depuis un appareil connecté sur l’écran grâce à Samsung DeX et Apple AirPlay 2, et comme il s’agit d’un appareil Samsung, il peut être intégré à l’écosystème SmartThings. En ce qui concerne le gaming, rien n’empêche de brancher une console au Samsung QE55Q60C puisque ce dernier est équipé de ports HDMI, mais ceux-ci ne sont pas en 2.1 et le taux de rafraîchissement de l’écran ne va pas au-delà de 60 Hz. Les possesseurs d’une PS5 ou d’une Xbox Series X peuvent trouver mieux pour jouer dans des conditions optimales.

Afin de comparer le Samsung QE55Q60C avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV 4K de 55 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.