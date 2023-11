Et que le Black Friday commence : les meilleures offres Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty… en DIRECT

Le Black Friday commence demain, mais pour Cdiscount et d'autres e-commerçants comme AliExpress, le top départ vient tout juste de retentir ce jeudi 23 novembre. Dans ce sens, comptez sur nous pour vous partager les meilleures offres qu'on aura dénichées. La sélection est mise à jour en temps réel.

Le Black Friday est un moment de l’annĂ©e que beaucoup de Français attendent, que ce soit pour s’Ă©quiper en Ă©lectromĂ©nager ou produits Tech Ă prix bas, ou bien pour faire plaisir Ă ses proches Ă l’occasion des fĂŞtes de fin d’annĂ©e qui approchent Ă grands pas. Quelle que soit votre raison, vous ĂŞtes au bon endroit pour faire de bonnes affaires sur les smartphones, tablettes, TV, PC portables, casques ou Ă©couteurs sans fil, objets connectĂ©s, mais aussi sur le gaming, et bien d’autres.

Offres Black Friday 2023 : les meilleurs bons plans

Notez que cet article sera actualisĂ© rĂ©gulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.Â

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Retrouvez nos sélections par thématiques :

Retrouvez nos sélections par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections selon un budget précis :

Les offres de la Black Friday Week encore disponibles

Un smartphone solide aux belles finitions

Des performances monstrueuses

Un port jack 3.5 mm

Un Ă©cosystème d’accessoires uniques pour le gaming

Au lieu de 949 euros habituellement, l’Asus ROG Phone 6D est maintenant disponible en promotion Ă 389 euros chez AliExpress avec le code promo FR50 et un coupon vendeur de 10 euros.

Une immersion parfaite avec la technologie Ambeo

Une expérience Dolby Atmos convaincante

Une signature sonore équilibrée

Initialement affichée à 1 299 euros, la barre de son Sennheiser Ambeo Soundbar Plus est désormais proposée à 990 euros sur Amazon.

Une dalle Oled FHD+ Ă 144 Hz

Un processeur puissant : MediaTek Dimensity 8200 Ultra

Une batterie de 5 000 mAh avec la charge 67 W

Au départ à 649 euros, le Xiaomi 13T (8 Go + 256 Go) se négocie à 349 euros sur le site AliExpress, grâce au code FR50. On le trouve au même prix chez Boulanger, grâce à une reprise de 100 euros.

Un format compact

Six modes de gonflage prédéfini

Une bonne autonomie

Généralement proposée à 59 euros, la pompe à air électrique Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est désormais affichée à 27 euros sur AliExpress. Le modèle 1S est quant à lui à 23,90 euros.

Le design et les finitions

De bonnes performances en aspiration

Son rapport qualité-prix

Au lieu de 299,99 euros habituellement, le Xiaomi Robot Vacuum S12 est maintenant disponible en promotion Ă 139,99 euros en boutique officielle avec le code promo BFRIDAY10. Idem pour le Xiaomi Robot Vacuum E12 disponible en promotion Ă 89,99 euros sur le mĂŞme site.

Un écran lumineux et de très bonne qualité

Le suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

Double Tap est une bonne idée (mais un peu limité)

Disponible Ă son lancement Ă 499 euros, l’Apple Watch Series 9 (41 mm, GPS) se nĂ©gocie aujourd’hui Ă 421 euros sur le site AliExpress, grâce au code FR80 et un coupon vendeur de 16 euros.

Une console portable sous Windows 11 ;

Un Ă©cran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposĂ©e Ă 499 euros chez la Fnac et Darty, soit une rĂ©duction immĂ©diate de 100 euros durant la Black Week. Mais on la trouve aussi Ă seulement 499 euros sur eBay via un vendeur agrĂ©Ă© par la marque.

Une ergonomie au top !

Une grande polyvalence avec les autres plateformes

Une autonomie de 40 heures avec les piles AA

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series (Carbon Black) est maintenant disponible en promotion Ă 39,99 euros chez Cdiscount.

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount.

L’écran 15 pouces Full HD à 144Hz

La config Intel Core i5-12500H + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Le tout avec un SSD PCIe NVMe de 512 Go

Wifi 6 et Bluetooth 5.3

Au lieu de 899 euros, le laptop gamer HP Victus 15 (fa1019nf) est en promotion pendant la Black Friday Week Ă 799 euros chez Cdiscount.

Une cartographie efficace

Il aspire et lave

Une bonne autonomie

D’abord affichĂ© Ă 449 euros, l’iRobot Roomba Combo i5 est dĂ©sormais proposĂ© Ă 269 euros chez Boulanger.

Un look élégant et passe-partout avec un écran AMOLED

Jusqu’Ă deux semaines d’autonomie

Un suivi avancé de la santé et des performances sportives

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Xiaomi Watch S1 Pro est maintenant disponible en promotion Ă 179,99 euros en boutique officielle.

La qualité de fabrication

L’Ă©cran bien calibrĂ©

iPadOS, un plaisir Ă manipuler

L’iPad 10 (2022) d’Apple est disponible Ă 589 euros, mais Ă l’occasion du Black Friday Week, on retrouve la tablette moins chère sur Amazon : 509 euros.

Des performances qui le rendent compatibles avec la PS5

Une version qui embarque un dissipateur thermique

La garantie constructeur de 5 ans

Au lieu d’un prix barrĂ© de 251,99 euros, le Crucial P5 Plus (2 To) est maintenant disponible en promotion Ă 104,99 euros chez Amazon. La version avec dissipateur thermique est Ă©galement en promotion Ă 114,99 euros chez le mĂŞme marchand.

Elle est certifiée IP65

Elle a un moteur puissant

Elle est très endurante

Initialement proposée à 599,99 euros, la trottinette électrique Pure Air3 Pro est désormais affichée à 479,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez monter en gamme, la Pure Air3 Pro+ est aussi en promotion Ă 559,99 euros au lieu de 699,99 euros Ă la Fnac.

Une qualitĂ© d’image toujours remarquable

Excellente stabilisation

Une autonomie améliorée

Lancée à 449 euros, la GoPro Hero 12 Black est à 379 euros sur Amazon.

Le look rétro et élégant

Une excellente qualité sonore

Une autonomie confortable et une connectique USBÂ C

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 399 euros, le casque audio Sennheiser Momentum 4 Wireless Edition SpĂ©ciale est actuellement en promotion Ă 249,99 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week.

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty. On le trouve au même prix chez Boulanger, mais dans un pack avec une enceinte JBL Go.

On trouve Ă©galement le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche Ă 499 euros au lieu de 749 euros.

Un design soigné

Une belle autonomie

L’expĂ©rience One UI

Au lieu de 249 euros habituellement, le Samsung Galaxy A14 5G est maintenant disponible en promotion Ă 199 euros chez E.Leclerc.

Une puissance de charge de 65 W

Deux ports USB-C et un port USB-A

Compatible avec de nombreux appareils

Auparavant proposĂ© Ă 49,99 euros, puis rĂ©duit Ă 29,99 euros, le chargeur rapide Ugreen de 65 W peut actuellement vous revenir Ă 24,29 euros sur Amazon grâce au coupon de 19 % Ă cocher avant d’ajouter le produit au panier.

Une dalle 4K 60 Hz de 75 pouces

La prĂ©sence de l’Ambilight

Trois ports HDMI 2.1

Lancé à 1 199 euros, Pendant la Black Friday Week, cette TV Philips 75PUS8108/12 est actuellement affiché à 890 euros sur le site de Ubaldi mais en utilisant le code 3DAYS4623 lors de la commande, la TV tombe au prix de 866 euros.

Un smartphone dont l’Ă©cran se plie en deux

Un petit écran externe pour accéder à plein de raccourcis

Un bon smartphone en photo

1099 euros, c’Ă©tait donc son prix de dĂ©part Ă sa sortie. Cette annĂ©e, son prix chute et c’est encore plus le cas durant la Black Friday Week : le Samsung Galaxy Z Flip 4 est Ă 599 euros seulement chez la Fnac. Ă€ noter que l’offre est Ă©galement disponible chez Darty.

Des performances sonores excellentes

Une réduction de bruit vraiment efficace

Une bonne restitution du Dolby Atmos grâce à l’Audio Spatial

Lancés à 279 euros, puis réduits à 259 euros, les AirPods Pro 2 USB-C et compatibles MagSafe sont à 239 euros chez Amazon.

Un Ă©cran AMOLED FHD+ Ă 120 Hz

Un Snapdragon 870 efficace

Un module photo polyvalent

Et une charge rapide 67 W

ProposĂ©e Ă 799 euros, la version 256 Go du Xiaomi 12X est actuellement en promotion Ă seulement 339,90 euros sur Amazon pendant la Black Friday Week. C’est le meilleur prix pour ce modèle jamais enregistrĂ© depuis sa sortie.

Une barre de son compacte et élégante

Un rendu sonore puissant et détaillé

Compatible avec le Dolby Atmos

Lancée à 499 euros et ramenée à 549 euros, la Sonos Beam (Gen 2) est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Ubaldi avec le code promo 10DAYS4623.

Une dalle QLED de 55″ avec un revĂŞtement mat

Compatible 4K, HDR10+, HDR et HLG

TizenOS pour les fonctionnalités Smart TV

Au lieu de 1499 euros, le Samsung The Frame 55LS03B se trouve en promotion Ă 999 euros chez la Fnac pendant la Black Friday Week.

Le design irréprochable avec un écran large

Les performances du Snapdragon 8 Gen 2

Une batterie de 4 700 mAh avec une bonne autonomie

Au lieu de 1 219 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Plus (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 799 euros chez Boulanger.

On trouve aussi le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) qui est disponible en promotion Ă 1 199 euros au lieu de 1 419 euros chez la Fnac.

Le MacBook Air M1, Ă©quipĂ© de 8 Go de RAM et d’un SSD de 256 Go, est disponible Ă un prix de 939 euros sur Amazon dans les coloris or et argent. Ce modèle, bien qu’Ă©tant une version antĂ©rieure, reste très performant grâce Ă sa puce M1 d’Apple, offrant efficacitĂ©, autonomie et rapiditĂ©.

Les forfaits mobile du Black Friday

Vous avez changĂ© votre smartphone pendant le Black Friday 2023 ? Alors, n’hĂ©sitez pas Ă aller faire un tour du cĂ´tĂ© de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons Ă©galement ici les diffĂ©rentes promotions des opĂ©rateurs pendant le Black Friday.

Cdiscount mobile : 100 Go de 5G pour 11,99 €/mois

Une offre sans engagement avec un petit prix

Jusqu’Ă 100 Go en France en 5G et 16 Go en Europe et DOM

et 16 Go en Europe et DOM Cdiscount mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom

Les appels, SMS et MMS illimités

Le forfait Cdiscount Mobile sans engagement de 100 Go en 5G est à 11,99 euros par mois son prix ne change pas même après la première année. Notez également que la carte SIM est à seulement 1 euro au lieu de 10 euros habituellement, que vous soyez membre ou non.

B&You : 100 Go de 5G pour 13,99 €/mois

100 Go de données 5G en France métropolitaine + 30 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Le réseau de Bouygues Télécom

Actuellement, le forfait mobile 5G de 100 Go de Bouygues Telecom / B&You est proposĂ© Ă 13,99 euros par mois. Et c’est sans engagement. Sur le mĂŞme lien, il y a aussi une offre 200 Go 4G et 5G qui inclut les appels vers l’international.

Les meilleurs Forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go 5G Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 13,99€ 16,99€ Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 20 Go en Europe 17,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 40 à 80 Go Appels illimités 40 Go - 80 Go en France 15 Go en Europe 8,99€ 2 mois offerts ! Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès Ă Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 18,99€ 31,99€ Pendant 6 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir ADSL, Fibre Freebox Révolution Débit jusqu'à 1 Gb/s 280 chaînes de TV incluses Téléphonie fixe incluse 19,99€ 44,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Chez qui faire le Black Friday ?

Pour la majoritĂ© des e-commerçants, que ce soit en France ou dans le monde, la fin de l’annĂ©e reprĂ©sente la plus grosse partie du chiffre d’affaires de l’annĂ©e, il est donc impensable que certains revendeurs bien connus de l’Hexagone manquent Ă l’appel. Voici la liste :

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne.

Ne loupez pas les offres du Black Friday 2023

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journĂ©e.

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

