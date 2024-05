Prix tout petit, design inédit : le HONOR 200 Lite a compris ce qu’on attend d’un smartphone à moins de 300 euros

Un concentré de technologies dans un écrin de finesse et de solidité, le tout pour un prix doux : c’est le pari de HONOR avec son tout nouveau 200 Lite. Lancé en précommande au prix plancher de 299,90 euros, HONOR ajoute jusqu’au 15 mai des cadeaux supplémentaires pour l'accompagner.

Ces derniers mois, le constructeur s’est illustré par pléthores de bons smartphones, toutes gammes confondues. Ses deux grandes forces ? Un design inimitable accompagné d’un module photo performant. Et sur ce terrain, le HONOR 200 Lite marche fièrement dans les pas de ses grands frères. Imbattable sur le portrait, léger, solide et élégant, ce smartphone lancé à 299,90 euros en précommande (au lieu de 329,90 euros) promet de faire de l’ombre à la concurrence. Jusqu’au 15 mai, pour tout achat du HONOR 200 Lite, vous pourrez profiter de belles exclusivités :

un coloris exclusif « Starry Blue » (bleu ciel) ;

un bracelet connecté HONOR Band 9 d’une valeur de 59,90 euros ;

; une paire d’écouteurs sans fil HONOR Choice X5 d’une valeur de 49,90 euros équipés de la réduction de bruit active et d’une autonomie de 35 heures.

Un design tout en finesse et en élégance

La première chose que l’on note sur ce HONOR 200 Lite est indubitablement son look qui ne passe pas inaperçu. Avec une épaisseur d’à peine 6,78 mm, et un poids de 166 grammes, le HONOR 200 Lite fait partie des smartphones les plus fins et les plus légers de 2024. Deux caractéristiques qui n’en font cependant pas un produit fragile.

À l’arrière, non content de proposer un très beau coloris Starry Blue exclusivement disponible en ligne, le HONOR 200 lite s’équipe d’un revêtement aluminium lui assurant de résister aux aléas de la vie. Et ce n’est pas la marque seule qui l’affirme, mais bien SGS, un très sérieux organisme de certification qui a attribué au HONOR 200 Lite 5 étoiles, assurant ainsi que le produit profite d’une solidité hors pair.

Un smartphone parfait pour vous accompagner dans votre vie quotidienne

À l’avant, son bel écran AMOLED de 6,7 pouces permet de profiter confortablement de tours vos contenus. Son processeur MediaTek Dimensity 6080, ainsi que sa généreuse configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne (de base), lui assurent une navigation fluide pour la très grande majorité des applications du quotidien.

Les écrans des produits HONOR sont par ailleurs connus pour offrir une excellente justesse colorimétrique, vous pourrez ainsi profiter de vos contenus dans les meilleures conditions possibles.

L’autonomie, enfin, est également un argument de poids. La batterie de 4500 mAh devrait vous permettre de tenir, sur le papier, pas moins d’une journée et demie. La Charge rapide HONOR SuperCharge de 35W devrait quant à elle, assurer le chargement de votre smartphone en à peine plus d’une heure.

Le portrait : nouvelle arme des smartphones HONOR

Côté photo, le constructeur promet un mode portrait qui devrait ravir les photographes les plus exigeants. Et sur ce point, HONOR bénéficie d’une certaine expertise tant sur la partie technique que logicielle.

Le fabricant propose en effet sur ce terminal un triple module efficace regroupant :

un capteur principal de 108 mégapixels ;

un capteur de 5 mégapixels dédié à l’ultra-grand-angle et à la gestion de la profondeur de champ ;

un capteur de 2 mégapixels réservé à la prise de vue macro.

À l’avant, un module dédié aux selfies de 50 mégapixels promet de rendre justice à votre meilleur profil.

Côté logiciel, HONOR s’est illustré sur ses derniers modèles par une très belle maitrise de la photographie portrait. On la doit notamment par une belle gestion de la profondeur de champ et de la qualité de son détourage de l’arrière-plan. Le HONOR 200 Lite profite évidemment de l’expérience acquise par le constructeur dans ce domaine. Le résultat est là : les visages sont nets, le grain de peau remarquablement précis, les cheveux bien détourés, et le flou d’arrière-plan progressif et fluide.

Une offre de précommande qui vaut le détour

Jusqu’au 15 mai, HONOR propose une très belle offre de précommande. Le constructeur vous fait en effet bénéficier pour toute commande sur son site de :