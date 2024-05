Lequel de ces deux forfaits 5G (de 90 à 130 Go) à moins de 10 €/mois choisir ?

Les MVNO ont dégainé de nouveaux forfaits à des prix très intéressants. Deux offres 5G ont particulièrement retenu notre attention, l'une avec 90 Go de data et l'autre avec 130 Go, mais entre B&You et NRJ mobile, lequel de ces opérateurs choisir ?

Les French Days ont pris fin ce mardi 7 mai, mais quelques offres sont encore disponibles, notamment au niveau des forfaits mobile. Il faut dire que pour l’occasion, certains opérateurs ont frappé fort en proposant de grosses enveloppes de données 5G à petit prix. Le MVNO low-cost de chez Bouygues Télécom vient de lancer un nouveau forfait 5G sans engagement bien généreux en data, mais face à celui de NRJ Mobile, est-il intéressant ? Nous allons tenter d’y répondre en comparant le forfait proposé par B&You et celle de NRJ Mobile.

Les deux forfaits mobiles 5G du moment

Appels, SMS/MMS illimités, réseau Bouygues Télécom

B&You propose des forfaits sans engagement incluant les appels, SMS et MMS illimités en France, en Europe et DOM. Les appels sont également illimités vers les numéros fixes à l’international dans 120 destinations différentes, comme l’Afrique, l’Asie et l’Amérique. De son côté, NRJ mobile comprend aussi les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et les mobiles de France, des DOM et de l’UE. Il y a toutefois des conditions à respecter : les appels ne devront pas durer plus de 3 h et une limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM, est imposée.

L’opérateur low-cost B&You profite bien évidemment du réseau d’antennes Bouygues Télécom. En 4G, l’opérateur couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire selon l’ARCEP. Côté 5G, l’opérateur historique se place en seconde place, derrière Orange, concernant les sites 3,5 GHz. Autrement, NRJ Mobile n’est pas fournisseur de son propre réseau. Cet opérateur virtuel (MVNO) profite aussi du réseau de Bouygues Télécom comme Auchan Télécom et Cdiscount Mobile.

Beaucoup de data en 5G, dont un plus généreux

NRJ Mobile n’a pas fait dans la demi-mesure avec sa nouvelle série limitée : 130 Go en 5G. Avec autant de data, vous pouvez dire adieu aux limitations et profiter de vos réseaux sociaux, du streaming de vidéo ou de musique et même partager votre connexion sans souci. L’opérateur prévoit même une belle quantité de data pour l’Europe et les DOM. Depuis ces zones, vous pourrez profiter de 27 Go, mais en 4G cette fois-ci. Cela est bien pratique pour communiquer en visio avec vos proches sans avoir à débourser quelques euros en plus en option.

En ce qui concerne les données 5G qu’offre B&You, l’enveloppe en France s’élève à 90 Go. Une quantité utile dans le cas où vous avez l’habitude de consommer du contenu vidéo sur les plateformes de VOD comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. Vous pouvez également en faire profiter vos amis et votre famille via un partage de connexion. D’ailleurs, côté débit, l’ARCEP classe B&You comme l’un des meilleurs réseaux en France. B&You a aussi pensé aux voyageurs, et propose 25 Go de 5G pour l’Europe et les DOM. C’est largement suffisant pour rester en contact avec ses proches, pour naviguer sur Internet ou utiliser le GPS pour s’orienter par exemple, surtout s’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité, si on accepte de modérer un peu son utilisation.

Quel forfait 5G à moins de 10 € choisir ?

Que ce soit NRJ Mobile ou B&You, les deux proposent un forfait complet sans engagement. Les deux opérateurs proposent des offres intéressantes pour moins de 10 euros par mois. Et si celui de NRJ Mobile est plus généreux en data, B&You profite pleinement du réseau Bouygues Télécom efficace en zone urbaine. Le service client est d’ailleurs le même que pour les clients Bouygues Telecom et s’effectue par téléphone ou par chat direct avec un conseiller, contrairement à NRJ mobile.

Et même avec 90 Go, le forfait proposé par B&You ne manque pas d’intérêt, d’autant plus que d’après l’ARCEP, la consommation moyenne d’un utilisateur français du réseau tourne autour de 15 à 20 Go par mois. Il sera difficile de venir à bout de vos données 5G, et même à l’étranger, les 25 Go sont suffisants. Mais, si vous voulez vraiment plus de data avant tout, allez chez NRJ Mobile.

