Pixel 8a : voici où précommander à moins de 400 € le prochain smartphone compact de Google

Le 14 mai se tiendra la grande conférence annuelle de Google, le Google I/O qui présente les dernières nouveautés de la firme de Mountain View, et c'est le Google Pixel 8a qui sera la vedette de la soirée. Alors que la date de sortie est calée au 13 mai prochain, les précommandes s'ouvrent dès ce soir en boutique officielle et chez d'autres marchands avec réductions et bonus à la clé. Voici où en profiter.

Alors que l’on s’attendait à un lancement du Google Pixel 8a lors de la prochaine conférence Google I/O, il se trouve en réalité que le dernier smartphone pas cher de la firme de Mountain View soit commercialisé la veille, mais surtout que les précommandes sont ouvertes depuis le 7 mai 2024 à 18 heures. Le Google Pixel 7a nous avait séduit, le Pixel 8a parviendra-t-il à être à la hauteur ? Avec toutes les fuites dévoilées jusqu’ici, il n’y a plus de place pour le suspens, mais on peut toujours le vérifier de première main en le précommandant maintenant.

Où précommander le Google Pixel 8a ?

Le Google Pixel 8a sera commercialisé le 13 mai prochain, soit la veille du Google I/O, la grande messe annuelle de la firme de Mountain View. Ce smartphone sera disponible en quatre coloris et deux configurations : en 128 Go et en 256 Go. La version de 256 Go devrait être proposée uniquement en coloris Noir volcanique. D’après les dernières informations, le Google Pixel 8a sera lancé au prix de 549 euros dans sa version de 128 Go et à 609 euros pour celle de 256 Go. Ce qui représente une hausse de 40 euros par rapport au Pixel 7a.

Si le Google Pixel 8a sort le 13 mai, les précommandes débutent ce soir, le 7 mai dès 18h. Il sera disponible sur le site officiel de Google ainsi que chez la Fnac, Darty et Boulanger avec une offre de remboursement valable jusqu’au 13 mai. Celle-ci prendra la forme d’une offre de reprise avec un bonus de 150 euros à la clé. De plus, le Google Store propose une réduction exclusive de 55 euros sur les Google Pixel Buds A-Series avec l’achat d’un Google Pixel 8a, et ce jusqu’à épuisement des stocks.



Google Pixel 8a : qu’attendre du futur n°1 des photophones pas chers ?

La gamme des Google Pixel 8 fut marquée par une forte hausse des prix à laquelle le Pixel 8a n’a malheureusement pu échapper, mais nous avons aussi appris des bonnes nouvelles comme la durée des mises à jour qui atteindra 7 ans à l’instar du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro. Le Google Pixel 8a est ainsi le premier smartphone du milieu de gamme à bénéficier d’un suivi logiciel aussi long, et donc, potentiellement le smartphone le plus durable dans sa tranche tarifaire.

Pour commencer sur la fiche technique, le design ne change que très peu et se rapproche davantage du Pixel 8 avec des coins arrondis et un module photo en forme de pilule. Idem pour l’écran qui profite d’une diagonale de 6,1 pouces avec une dalle OLED en définition FHD+, mais une nouveauté est plus que bienvenue : un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Quant à l’autonomie, elle est en légère hausse grâce à une batterie plus grande d’environ 13 %.

On sait désormais que le Google Pixel 8a s’appuiera le Google Tensor G3, mais ce smartphone sera avant tout attendu sur la photo. Le Google Pixel 7a nous avait bluffé et nous attendons qu’il en soit de même ici. D’ailleurs, le Pixel 8a embarquerait la même configuration photo que son prédécesseur, à savoir deux capteurs Sony, un principal de 64 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx. Et avec le Google Tensor G3, on peut s’attendre à un meilleur traitement logiciel des images.

Enfin, le Google Pixel 8a profitera bel et bien d’une nouveauté d’envergure par rapport à la gamme des Pixel 7 : une IA embarquée, Gemini Nano qui regroupe plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle, à l’instar de Galaxy AI sur les derniers Samsung Galaxy. Mais, ce ne sera pas pour tout de suite. Elle est pour le moment disponible uniquement sur les Google Pixel 8 Pro et devrait débarquer prochainement sur les Pixel 8 et 8a lors d’une mise à jour Feature Drop. Sans doute aurons-nous plus de précisions le 14 mai pendant le Google I/O.

Afin de comparer le Google Pixel 8a avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pour la photo du moment.

