JBL Clip 4 : cette mini enceinte notée 9/10 n’a jamais été aussi peu chère que maintenant

La JBL Clip 4 est la preuve qu’il ne faut pas se fier à la taille, car cette mini enceinte Bluetooth pulvérise les préjugés qu’on peut avoir sur ce type d’appareil en matière de puissance et d’autonomie. Impressionnante pour ses prestations acoustiques, la JBL Clip 4 était également proposée à un prix très abordable et elle le devient encore plus aujourd’hui : elle passe à 37,99 euros au lieu de 64,99 euros.

Maitre incontesté des enceintes, JBL a livré un vrai tour de force avec la Clip 4. Robuste, puissante et d’une bonne autonomie, la mini-enceinte Bluetooth a carrément obtenu la note quasi parfaite de 9/10 durant notre test. L’enceinte compacte idéale pour les longues journées estivales que nous réservent les prochains mois – du moins, on l’espère –, surtout quand elle est à moins de 40 euros.

Les points forts de la JBL Clip 4

Un format ultra-compact avec un mousqueton intégré hyper pratique

Un son puissant et équilibré

Une autonomie au top

Au lieu de 65 euros habituellement, la JBL Clip 4 est maintenant disponible en promotion à 37 euros chez Boulanger.

Une enceinte au format de poche

À la recherche d’une enceinte Bluetooth compacte et robuste pour vos balades à vélo ou bronze à la plage ? La JBL Clip 4 pourrait vous intéresser. Son mini-format est en effet son principal atout. De la forme d’un palet ovale et équipée d’un mousqueton métallique qui lui permet d’être accrochée à peu près partout, la mini-enceinte est également plus résistante qu’il n’y parait puisqu’elle résiste aux chutes d’un mètre. Certifiée IP67, elle ne craint ni le sable ni les éclaboussures.

À cela s’ajoute une autonomie d’une dizaine d’heures, en fonction du volume, soit l’équivalent d’une grosse journée. De quoi vous assurer une ambiance musicale tout au long de votre escapade dans la forêt ou à la plage. Quant à la charge, elle prend environ trois heures.

Petite par la taille, impressionnante par la puissance

Sous ses airs de mini-enceinte, la JBL Clip 4 ne manque pas de puissance. Avec ses deux transducteurs, l’un actif et l’autre passif, l’appareil assure une signature sonore équilibrée et très plaisante. Les voix sont restituées avec beaucoup de corps, comme nous avons pu le remarquer durant notre test. Les médiums sont doux et alertes tandis que les aigus sont fluides et bien présents, le tout est dynamique, mais il faudrait ne pas pousser le volume trop fort pour éviter les distorsions, mais c’est le lot de beaucoup d’enceintes compactes.

Seul bémol, l’absence de Bluetooth multipoint, qui aurait permis de la connecter à plusieurs appareils. Mais on se consolera tout de même avec la bonne liaison Bluetooth, qui a été particulièrement stable lors de notre test.

