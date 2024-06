À -40 %, la JBL Clip 3 est l’enceinte portable idéale et pas chère à emporter cet été

Cet été, ne partez pas sans votre enceinte. Et si vous n'en avez pas, la JBL Clip 3 est justement en promotion chez Carrefour. Elle coûte moins de 35 euros, contre 60 euros à sa sortie.

Même si la JBL Clip 3 n’est pas la dernière référence de la marque, cette enceinte Bluetooth reste encore aujourd’hui un bon produit pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade partout avec eux. Son mousqueton intégré est d’ailleurs très pratique et malgré son petit gabarit, elle offre un son puissant et équilibré. Et à l’approche des vacances, sachez que vous pourrez l’acquérir pour moins de 35 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir de la JBL Clip 3

Une petite enceinte équipée d’un mousqueton bien pratique

Solide, étanche et endurante

Un rendu sonore équilibré et puissant

Habituellement vendue à 59,99 euros, l’enceinte portable JBL Clip 3 se trouve actuellement en promotion à 34,99 euros chez Carrefour.

Une mini enceinte robuste, pratique à trimballer

La JBL Clip 3 est pensée de manière à ce qu’elle puisse être utilisée partout. Ses petites dimensions et 220 g permettent de la transporter sur tous les trajets du quotidien. Et avec au sommet son mousqueton métallique, l’enceinte peut s’accrocher à peu près partout : que ce soit suspendu à la boucle de son jean ou bien à son sac ou alors, on peut simplement la poser sur son dos grâce au revêtement en silicone adhérent.

La Clip 3 marque aussi des points grâce à sa solidité. Grâce à sa certification IP67, elle est capable de résister aux éclaboussures d’eau et peut résister à des chocs. Elle est donc idéale pour toutes vos excursions en plein air ou au bord de l’eau. Simple d’utilisation et intuitive, elle s’appaire en quelques instants à un appareil grâce à sa connexion Bluetooth, et dispose de boutons physiques.

Des performances audio étonnante

Pour une enceinte de cette taille, les performances audio sont satisfaisantes. Les basses sont suffisamment présentes pour apporter un minimum d’assise. Les voix sont bien restituées et le rendu des médium et des aigus sont plutôt précis. À pleine puissance, il n’est pas possible d’utiliser cette petite JBL sans compromettre la qualité du rendu sonore. Avec un volume réglé autour de 60 à 70 %, on obtient quand même un niveau confortable pour de l’écoute de proximité, mais ne comptez pas sur elle pour sonoriser une soirée.

Outre ces très bons points, la JBL Clip 3 est capable de tenir un peu plus de 10 heures d’écoute. Concernant la recharge, la patience sera de mise, puisqu’il faudra près de 3 heures pour atteindre les 100 % de batterie.

La JBL Clip 3 est un bon produit, mais si vous souhaitez découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

