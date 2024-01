JBL Xtreme 3 : cette enceinte baroudeuse notée 9/10 est presque à moitié prix pour les soldes

La JBL Xtreme 3 a beau être une enceinte massive et puissante, elle délivre pourtant un son bien équilibré que l'on a testé et approuvé. C'est pendant les soldes d'hiver qu'on la recommande encore plus puisque sur Amazon, elle est disponible à un très bon prix : 173,99 euros au lieu de 329,99 euros.

Si JBL propose plusieurs gammes d’enceintes nomades et facilement portables, comme les JBL Charge et Flip, la marque conçoit également des modèles bien plus massifs taillés pour les baroudeurs, à l’image de la Xtreme 3. Lors de notre test, cette enceinte nous a plutôt impressionnés par sa signature sonore équilibrée et distinguée qui tranche avec son aspect très volumineux et robuste. Si elle vous fait de l’œil, sachez que vous pourrez l’obtenir à prix réduit pendant ces soldes d’hiver, grâce à une promotion de -47 %.

Les points forts de la JBL Xtreme 3

Une enceinte solide et étanche

Un son puissant et équilibré

Une bonne autonomie

Initialement affichée à 329,99 euros, la JBL Xtreme 3 est désormais proposée à 173,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la JBL Xtreme 3. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Xtreme 3 au meilleur prix ?

Pourquoi on recommande la JBL Xtreme 3 ?

Celles et ceux qui recherchent une enceinte robuste et étanche que l’on peut emmener partout avec soi et qui ne faiblira pas au moindre petit choc pourront se tourner vers la JBL Xtreme 3. Cette enceinte Bluetooth se présente, comme son aînée, sous la forme d’un cylindre bombé particulièrement massif, dont le poids ne dépasse pas les 1,9 kg. Elle ne sera certes pas aussi facile à manipuler qu’une JBL Flip, mais la marque a pensé à lui ajouter une sangle bien confortable.

Côté audio, la JBL Xtreme 3 renferme deux haut-parleurs de grave-médium de 7 cm de diamètre et deux tweeters à dôme en tissu de 2 cm. L’enceinte délivre avant tout un son direct et engageant, mais sans agressivité. La signature sonore se montre très équilibrée et ne privilégie aucun des trois registres que sont les aigus, les mediums et les graves. Même en poussant le volume à fond, la Xtreme 3 sait rester précise. Même en plein air, l’enceinte conserve une harmonie tonale très satisfaisante et porte loin. Autrement, la JBL Xtreme 3 s’accompagne de l’application JBL Music, qui comporte notamment un égaliseur et qui permet aussi d’activer le mode PartyBoost, grâce auquel on peut d’associer plusieurs enceintes JBL entre elles, pour diffuser la même musique. Enfin, côté autonomie, la JBL Xtreme 3 a été capable de tenir 16h à 30 % du volume d’un iPhone, soit un très bon résultat. Et sachez que la batterie de l’enceinte permet aussi de recharger un autre appareil, comme un smartphone.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la JBL Xtrem 3.

Lire aussi

Quelles sont les meilleures enceintes Bluetooth portables en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.