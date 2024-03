Amazon enlève 40 % à la JBL Flip 6, une enceinte Bluetooth notée 9/10 dans nos colonnes

À la recherche d'une nouvelle enceinte Bluetooth portable pour profiter comme il se doit du retour des beaux jours ? JBL est une référence incontournable et sa Flip 6 l'un des fers de lance de son catalogue. Pendant les ventes flash du printemps, cette excellente enceinte portable voit son prix chuter de 149,99 euros à 89,99 euros chez Amazon.

Avec la grisaille qui laisse enfin place aux journées ensoleillées, ce sont aussi les promenades en plein air qui font leur retour et quoi de mieux que de la musique pour agrémenter ce climat printanier ? Que ce soit dans un parc, à la plage ou en soirée, une enceinte Bluetooth portable et un accessoire prisé pour écouter de la musique partout et tout le temps, et celles de JBL sont des références incontournables. Pendant les ventes flash du printemps, la JBL Flip 6 notée 9/10 dans notre test est à -40 %.

La JBL Flip 6 en quelques points

Une enceinte robuste et étanche IP67

Un son puissant et équilibré

Une autonomie confortable

Au lieu de 149,99 euros habituellement, la JBL Flip 6 est maintenant disponible en promotion à 89,99 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la JBL Flip 6. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le JBL Flip 6 au meilleur prix ?

Une enceinte tout-terrain

Par rapport aux précédentes enceintes de cette gamme de JBL, la Flip 6 n’opère que de menus changements esthétiques. À première vue, nous avons une nouvelle fois un cylindre gainé de maille acoustique avec extrémités en silicone et le panneau de commandes sur la face supérieure. Seul le logo du constructeur opère une refonte visuelle avec les lettres gravées en relief. Aussi robuste que les modèles précédents, la JBL Flip 6 est certifiée IP67, on peut donc l’emmener au bord de la piscine ou sous la douche sans crainte.

En plus de l’eau, la JBL Flip 6 résiste même aux chutes et sa dragonne lui donne un côté baroudeuse, comme un signe qu’on peut l’emmener partout tant elle respire effectivement la solidité. La JBL Flip 6 n’est pas seulement solide, elle est aussi endurante. Comme pour la JBL Flip 5, le constructeur américain communique une autonomie de 12 heures. Lors de notre test, elle a duré 13 heures avec le volume entre 10 et 30 %. Pour ce qui est de la recharge, il faut attendre 2h30 pour refaire le plein.

Un son maîtrisé en toutes circonstances

Les principales évolutions de la JBL Flip 6 concernent l’architecture acoustique. De l’unique haut-parleur à large bande de la Flip 5, on passe à une configuration à deux voies composée d’un tweeter de 16 mm et d’un haut-parleur oblong dédié aux graves et aux médiums. Cette métamorphose a pour mérite de rendre les aigus plus audibles. On retrouve aussi deux radiateurs passifs chargés de l’amplification des graves et un amplificateur pour chaque haut-parleur. En plus de proposer meilleur son, la JBL Flip 6 a un rayon d’écoute plus grand et se fait entendre sans difficultés en extérieur.

La signature sonore de cette enceinte est parfaitement maîtrisé avec des graves généreux, des médiums précis et des aigus fins et aériens. Étant donné qu’elle est en mono, la JBL Flip 6 ne peut prétendre à une scène sonore large, mais elle compense avec un bon comportement dynamique. Enfin, si cette enceinte est dotée du Bluetooth multipoint et qu’un égaliseur est accessible sur l’application associée, on peut regretter l’absence de micro qui empêche de passer des appels ou d’invoquer un assistant vocal.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Flip 6.

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.