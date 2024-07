Juste à temps pour l’été, l’excellente JBL Clip 4 est soldée à -50 % sur Amazon

Maillot de bain, lunettes de soleil, crème solaire… Vous êtes sûr de n'avoir rien oublié avant de partir en vacances ? Une enceinte Bluetooth, par exemple ? Si c'est le cas, pas de panique, Amazon propose une belle remise sur la JBL Clip 4, à un prix à la hauteur de sa taille : 32,53 euros.

Faire sa valise est souvent un véritable calvaire, surtout lorsqu’il s’agit de la refermer. Les vêtements, les accessoires et les affaires de toilette prennent souvent trop de place, et on se retrouve soit à devoir faire des compromis, soit à se charger comme une mule. Heureusement, la JBL Clip 4 ne devrait pas vous poser trop de contraintes, car cette enceinte bluetooth performante, ayant obtenu une note de 9/10 lors de notre test, se glisse dans n’importe quelle poche. Difficile donc de résister à cette offre qui la fait passer de 64,99 euros à 32,53 euros sur Amazon pendant les soldes d’été.

Pourquoi la JBL Clip 4 impressionne :

ne enceinte compacte, robuste et bien conçue avec son mousqueton intégré



Un son puissant et équilibré malgré sa taille



Un excellent rapport qualité-prix

Au lieu de 64,99 euros habituellement, l’enceinte bluetooth JBL Clip 4 est disponible en promotion à 32,53 euros chez Amazon.

Ne vous fiez pas à sa taille

Les plus mélomanes d’entre nous seront peut-être effrayés à l’idée d’écouter de la musique sur une enceinte aussi petite que la JBL Clip 4. Si l’appareil doit effectivement faire quelques compromis pour tenir dans un si petit format, notamment dans les basses, il nous a néanmoins agréablement surpris lors de notre test. Avec ses deux transducteurs, l’un passif et l’autre actif, il est capable de produire un son équilibré, clair et plutôt agréable. En somme, ce n’est pas une hérésie de lui faire jouer vos titres préférés.

D’autant plus qu’elle peut être utilisée dans une grande variété de situations. En effet, la JBL Clip 4 n’est pas encombrante et se glisse partout, mais pas seulement. Le fabricant américain a eu la bonne idée d’équiper son enceinte d’un mousqueton, ce qui permet de l’accrocher presque partout. Mieux encore : en plus de son châssis robuste, elle est certifiée IP67 et ne craint donc ni la poussière, ni le sable, ni les éclaboussures. Vous pouvez donc partir en randonnée, faire du vélo ou vous prélasser sur la plage accompagnée des meilleurs tubes de l’été.

Simple et efficace

Pour parfaire le tableau, l’autonomie de la JBL Clip 4 mérite d’être soulignée : lors de notre test, elle a fourni près de 9 heures d’écoute à un volume convenable. Un score plus que satisfaisant, qui devrait convenir à la plupart des utilisateurs. Elle peut être rechargée de 0 à 100 % en un peu moins de 3 heures avec un chargeur de 10 W via son port USB-C.

Parmi les petits défauts de l’appareil, on notera le manque de prise en charge par l’application JBL Portable, et l’absence de Bluetooth multipoint, qui aurait permis de le connecter à plusieurs appareils simultanément. Toutefois, pour certains, cela rime avec une plus grande facilité d’utilisation, ce qui n’est pas toujours garanti avec des enceintes Bluetooth.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Clip 4.

