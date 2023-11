Asus Vivobook 14 : ce laptop propose une bonne configuration (i5 de 12e gen, SSD de 512 Go) pour moins de 450 €

Si vous recherchez un PC portable doté d'une configuration simple et efficace pour travailler, y compris en mobilité, vous pourrez par exemple opter pour l'Asus Vivobook 14, que la Fnac propose actuellement à 449,99 euros au lieu de 599,99 euros.

Au sein du catalogue d’Asus, qui propose des PC portables pour tous les budgets, on trouve notamment la gamme Vivobook, des ordinateurs aux configurations classiques, souvent d’entrée de gamme, et donc parfaits pour les petits budgets. L’Asus Vivobook 14 est par exemple une machine peu chère et idéale pour les tâches de bureautique simples avec son i5 de 12e génération, ses 8 Go de mémoire vive et son SSD généreux.

En ce moment, ce PC portable est même encore moins onéreux grâce à une promotion de 25 %.

Ce que propose l’Asus Vivobook 14

Une charnière à 180°

Une dalle Full HD de 14 pouces

Combo i5 de 12e gen + 8 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement affiché à 599,99 euros, l’Asus Vivobook 14 est désormais proposé à 449,99 euros à la Fnac.

Un laptop idéal pour le travail en mobilité

Les Vivobook étant des laptops d’entrée de gamme, celui qui nous intéresse ici présente un design très classique avec un châssis métallique sans fioritures, qui a au moins l’avantage de convenir au plus grand nombre. Ce qu’on retient avant tout, c’est sa conception légère : avec son épaisseur qui ne dépasse pas les 18 mm et son poids plume de 1,4 kg, il est très simple à transporter.

Côté connectique, on peut compter sur un port USB 3.2 Type-C, deux ports USB 3.2 Type-A, un port USB 3.0, une sortie HDMI et une prise combo audio. De quoi connecter plusieurs périphériques simultanément si besoin.

Des performances suffisantes pour des tâches simples

Avec sa dalle NanoEdge Full HD de 14 pouces, le Vivobook 14 peut afficher des images d’une belle qualité, avec des angles de vision suffisamment larges. Le rapport screen-to-body s’élève à 82,5 %, mais retenez que les bordures ne se font pas très discrètes. Par ailleurs, le taux de rafraîchissement plafonne à 60 Hz, ce qui n’est certes pas idéal pour du jeu, mais tout à fait suffisant pour des travaux de bureautique. On pourra aussi compter sur un clavier ergonomique : l’espace entre les touches est identique à celui d’un clavier de bureau, ce qui maximise le confort de frappe. Mention spéciale aussi pour le NumPad, un pavé tactile numérique qui s’illumine grâce à des LEDS.

Côté performances, le Vivobook 14 embarque un processeur i5-1235U cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration simple, mais qui permet d’effectuer les tâches classiques, comme la navigation web, le traitement de texte et le multitâche de façon fluide. Un SSD de 512 Go complète le tout pour garantir des temps de chargement réduits et des lancements rapides. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, Asus annonce une durée de fonctionnement de six heures sur une charge ; il vaut donc mieux garder le chargeur à proximité. La charge rapide est aussi de la partie et, selon la marque, on peut passer d’une batterie faible à une batterie remplie à 60 % en 49 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références de la marque avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables Asus du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.