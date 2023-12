En voilà un laptop gaming performant (RTX 3050) et vraiment pas cher pour Noël

S'il n'embarque pas les derniers CPU et GPU en date, l'Asus TUF Gaming F15 reste tout de même un bon laptop pour le jeu. Il a surtout l'avantage d'être proposé à un prix vraiment contenu : Cdiscount l'affiche en effet à 649,99 euros au lieu de 699,99 euros.

Les PC portables gamer dotés des derniers processeurs et cartes graphiques sont bien souvent hors de prix pour certains joueurs au budget serré. Mais ces derniers sont aussi en droit d’attendre une configuration assez solide pour enchaîner les sessions avec suffisamment de réactivité, d’autant plus qu’il existe des références plus que correctes et surtout plus abordables. C’est notamment le cas de l’Asus TUF Gaming F15, notamment équipé d’une RTX 3050 et d’un i5 de 12e gen, et qui est actuellement proposé à moins de 650 euros.

Ce que propose l’Asus TUF Gaming F15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces

Combo RTX 3050 + i5 de 12e gen + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Au lieu d’un prix le plus bas sur les 30 derniers jours de 699,99 euros, l’Asus TUF Gaming F15 est aujourd’hui vendu à 649,99 euros chez Cdiscount.

Une configuration suffisamment solide pour jouer confortablement

Si l’Asus TUF Gaming F15 est une machine idéale pour les petits budgets, c’est qu’il permet de jouer dans de bonnes conditions malgré quelques concessions sur la fiche technique. Dans les entrailles de la bête, on trouve notamment une carte graphique RTX 3050 : certes, il ne s’agit pas du dernier GPU en date de Nvidia, la RTX 3050 ayant été remplacée par la 4050, mais cette ancienne RTX est toujours capable de lancer des jeux AAA en Full HD ou en 720p. Lors de notre test de la 3050, nous avons d’ailleurs pu jouer à Resident Evil Village avec les options graphiques au maximum, en Full HD et avec le ray tracing activé avec une moyenne de 56 ips. Veillez simplement à ne pas pousser les graphismes à leur maximum sur les titres les plus récents.

Concernant le CPU, on a droit ici à un processeur Intel Core i5-12500H douze cœurs cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz), épaulé par 16 Go de RAM. Là encore, on se contente de la 12e génération et non de la 13e, mais avec une telle configuration, vous devriez pouvoir enchaîner les parties et les combos sans aucun ralentissement, et même faire du montage vidéo de manière fluide si besoin. Autrement, le laptop intègre aussi un SSD NVMe de 512 Go qui offre des temps de chargement réduits et des lancements rapides de la machine pour gagner en réactivité.

Un écran réactif

L’autre pièce maîtresse de l’Asus TUF Gaming F15 est évidemment son écran. Avec sa diagonale de 15,6 pouces, cette dalle est suffisamment grande et confortable pour capter chaque détail de sa partie. La définition Full HD (1 920 x 1 080) promet quant à elle une bonne qualité d’image, même si pour une telle diagonale, on aurait aimé du QHD. On se console avec le taux de rafraîchissement de 144 Hz qui promet une excellente fluidité dans l’affichage et des images détaillées sans flou de mouvement.

Pour ce qui est de son autonomie, les PC portables destinés au gaming ne brillant traditionnellement pas par leur endurance, on veillera à garder le PC portable près de son chargeur au cas où. Asus a d’ailleurs misé sur la recharge rapide pour pouvoir faire gagner 50 % de batterie à sa machine en seulement 30 minutes, selon elle. Pour ce qui est de sa connectique, le F15 est équipé de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d’un USB 3.2 Type-C (DisplayPort), d’un Thunderbolt 4, d’un port HDMI, d’un port Ethernet, d’un lecteur de cartes SD et d’une prise combo casque/micro. Vous aurez donc largement de quoi faire pour connecter d’autres périphériques. Pour finir, notez que le laptop est fourni sans OS.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables gamer du moment.

