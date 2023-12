La Xbox Series X est à prix cassé chez la Fnac, au cas où vous auriez manqué l’offre du Black Friday

Si vous comptez vous offrir une console next-gen pour Noël, c'est maintenant qu'il faut en profiter ! La Xbox Series X est à l'heure actuelle l'une des consoles de salon les plus puissantes et malgré une récente augmentation de son prix, elle est disponible en promotion à 409,99 euros au lieu de 549 euros chez la Fnac.

À l’approche de Noël, les promotions se multiplient un peu partout et même les consoles next-gen n’y échappent pas. C’est le cas de la Xbox Series X qui a pourtant vu son prix de vente augmenter de 50 euros pour faire face à la hausse généralisée des prix, à l’instar des abonnements au Xbox Game Pass et des jeux. Aujourd’hui, la console de salon la plus puissante de Microsoft, mais aussi du marché, profite d’une réduction de 140 euros.

Les atouts de la Microsoft Xbox Series X

Une console puissante, silencieuse et peu encombrante

100 % rétrocompatible avec les titres depuis la première Xbox

Les avantages du Xbox Game Pass et de l’écosystème Microsoft

Au lieu de 549 euros habituellement, la Xbox Series X est maintenant disponible en promotion à 409,99 euros chez la Fnac. On trouve également la Xbox Series S à 229 euros au lieu de 299 euros.

Une console puissante, rapide, silencieuse et sans excès de chaleur

Cela fait déjà trois ans qu’elle est sortie et pourtant, la Xbox Series X a toujours autant de succès. Grande rivale de la PS5, elle est de la première génération de consoles de salon à jouer nativement en 4K 60 FPS, avec possibilité de grimper jusqu’à 120 FPS avec un écran adéquat, et à embarquer un SSD. Sur le plan technique, la Xbox Series X est la console la plus puissante à ce jour, ce qui se vérifie dans la pratique avec la puissance qu’elle déploie dans le plus grand des calmes, et ce, sans les excès de chaleur qui viendraient ternir ses performances.

Elle n’est pourtant pas dénuée de défauts, on peut pointer du doigt le manque d’innovation de la manette (particulièrement si on la compare à la DualSense de la PS5) ou les cartes d’extension de stockage ridiculement chères. Mais il n’y a rien d’assez dramatique qui puisse entacher l’expérience, on apprécie jouer aux derniers jeux AAA avec le ray-tracing et le Dolby Atmos qui fait profiter d’une expérience de son surround. Avec 1 To de stockage, il y a assez de place pour installer une bonne poignée de titres.

Le Game Pass, l’atout n° 1 de la Xbox Series X

Si la PS5 et Sony tirent leur succès de la qualité et du nombre de leurs exclusivités, la Xbox Series X se contente pour le moment des atouts de l’écosystème Microsoft et de son Game Pass. Citons d’abord la rétrocompatibilité complète avec tous les anciens titres Xbox alors que la PS5 se contente d’une rétrocompatibilité avec la PS4. Pour ce qui est du Game Pass, celui-ci a l’avantage de fonctionner en écosystème ouvert, c’est-à-dire qu’il est possible de retrouver sa ludothèque en cloud gaming sur PC ou un appareil Android. Le Xbox Game Pass donne également accès à un catalogue de centaines de jeux en dématérialisé, aux nouveautés le jour de leur sortie et aux mêmes privilèges qu’un abonnement à EA Play.

Pour ce qui est des exclusivités, disons que l’absence de vitrine exclusive au lancement de la console annonçait la couleur de ce qui allait suivre. Microsoft ne sort pas gagnant de la bataille des exclusivités malgré des licences comme Halo, Gears et Forza en poche. La donne pourrait toutefois changer dans les prochaines années grâce à l’acquisition récente de plusieurs studios phares comme Bethesda et Activision-Blizzard, d’autant plus que Microsoft ne s’arrêterait pas là dans sa frénésie de rachats. Il se dit que certains studios nippons comme Capcom et Sega seraient dans le viseur du géant de Redmond.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Series X.

Afin de comparer la Microsoft Xbox Series X avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures consoles de jeux du moment.

