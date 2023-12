Steam Deck : Valve brade sa console portable avec écran LCD grâce au reconditionnement

Le Steam Deck de Valve est une machine hybride entre flexibilité du PC et ergonomie d’une console portable. Si elle vous fait de l’œil depuis quelque temps, vous pouvez l’obtenir pour bien moins cher en reconditionné sur le site officiel de la marque.

De nombreuses consoles portables ont vu le jour sur le marché, comme le Steam Deck de chez Valve. Une machine qui n’est pas comparable à la Nintendo Switch, puisqu’elle est ouverte à la bidouille et permet de jouer à une grande bibliothèque de jeux Steam. Depuis sa sortie, une version Oled existe, et une deuxième version devrait être disponible d’ici à deux ou trois ans. Si vous n’avez pas la patience d’attendre, ou que votre budget n’est pas illimité, se tourner vers le reconditionné est une bonne solution pour découvrir la console, et vous économiserez au passage 210 euros.

Le Steam Deck, c’est quoi ?

Une console imposante, mais une prise en main agréable

Des performances impressionnantes pour une console portable

Une large bibliothèque de jeux et ouverte à la bidouille

Lancée à 549 euros, la console Steam Deck (LCD) de Valve en 256 Go est aujourd’hui moins chère en reconditionné (certifié par Valve) : 339 euros sur le site officiel.

Un PC portable dans le corps d’une console portable

Aux premiers abords, le Steam Deck peut nous faire rappeler une certaine console de la firme nippone, avec son large écran tactile LCD au centre, entouré par deux manettes, mais l’expérience est tout autre. La console dispose de dimensions beaucoup plus larges qu’une Nintendo Switch, avec des contrôles à foison (boutons, joysticks et pavés tactiles). Valve a tout même bien fait les choses, car malgré sa taille, l’objet n’est pas si lourd en main et les touches tombent naturellement sous les doigts.

Une fois allumée, on découvre une dalle IPS-LCD de 7 pouces en format 16:10 et dotée d’une définition de 1 280 x 800 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce n’est pas la qualité rêvé, mais c’est suffisant pour jouer. Il convient en extérieur ou dans des conditions d’éclairage un peu forte grâce à son niveau de luminosité maximale très correcte.

Son véritable point fort est sa puissance

Pour faire tourner sa machine, Valve a pioché du côté des dernières consoles de Sony et Microsoft. On a donc un APU AMD basé sur un processeur Zen 2 4 cœurs (8 threads) et une puce graphique RDNA 8 Compute Unite. Une configuration beaucoup plus moderne que la Nintendo Switch. Le Steam Deck est capable de faire tourner les derniers jeux AAA sans problèmes. Une belle prouesse pour une machine de cette taille. Pour le stockage, on peut compter soit sur un stockage eMMC, soit sur un SSD NVMe.

Toute cette puissance s’accompagne de quelques compromis. Elle génère beaucoup de chaleur, c’est pourquoi la ventilation se montre donc particulièrement bruyante. Enfin, équipé d’une batterie de 40Wh, la console est capable de tenir entre 2 et 8 heures d’autonomie en fonction des jeux lancés. Cela paraît peu, mais si l’on compare à la Nintendo Switch et que l’on prend en compte les performances délivrées, on peut considérer qu’elle se situe dans la bonne moyenne.

Retrouvez plus de détails dans notre test sur la console Valve Steam Deck (LCD).

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.