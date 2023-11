Steam Deck OLED : l’écran OLED n’est pas le seul changement que l’on observe en démontant la console

Bien que ce ne soit pas le très attendu Steam Deck 2, cette nouvelle version apporte des changements significatifs, allant bien au-delà d'un simple écran OLED.

Vous revenez de congés ? Sachez que Valve a dévoilé Steam Deck OLED. Ce n’est pas le Steam Deck 2, il sera dévoilé dans 2 à 3 ans. Il s’agit d’un Steam avec un écran OLED, mais pas que…

Vous pensiez que Valve allait juste changer l’écran de son Steam Deck ? Détrompez-vous ! Le nouveau Steam Deck OLED, qui n’est pas le Steam Deck 2 prévu pour dans 2 à 3 ans, cache bien plus sous son capot.

Gamers Nexus a mis les mains dans le cambouis et a découvert que Valve a vraiment retravaillé son PC portable. En jetant un œil sur le circuit imprimé, on remarque tout de suite que les composants sont mieux agencés. Le cœur de la machine est maintenant gravé avec une technologie de 6 nanomètres, plus petite que l’ancienne de 7 nanomètres. Et malgré ce changement, Valve assure que les performances restent les mêmes.

Moins de bruit

La réduction du nombre de composants se voit aussi dans la configuration de la mémoire : le Steam Deck OLED embarque deux modules de 8 Go chacun, contrairement aux quatre modules de 4 Go du modèle LCD. La RAM (LPDDR5) gagne en vitesse, passant à 6 400 MT/s au lieu de 5 500 MT/s.

Autre modification notable : un nouveau ventilateur, plus silencieux selon les experts, améliorant ainsi l’expérience utilisateur. En outre, ce nouveau modèle serait plus facile à réparer, une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de personnalisation et de maintenance.

L’évolution la plus visible, c’est bien sûr l’écran : adieu LCD, bonjour OLED ! La taille passe à 7,4 pouces, un peu plus grand que les 7 pouces précédents, et le taux de rafraîchissement grimpe à 90 Hz, contre 60 Hz pour l’ancien modèle.



