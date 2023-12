Super deal de Noël : cet écran PC gamer (24″, 180 Hz, 1ms) n’est qu’à 129 €

Envie d’un nouvel écran PC pour jouer à vos jeux préférés, sans pour autant exploser votre budget de Noël ? On a ce qu’il vous faut : cette référence Nitro signée Acer se négocie à seulement 129 euros.

L’Acer Nitro QG240YS3BIPX n’est pas la meilleure référence proposée par la marque, mais pour son prix, l’écran PC procure une réelle satisfaction pour les petits budgets. C’est un moniteur réactif qui permettra d’accélérer votre temps de réaction et de profiter de chaque détail de vos jeux afin de ne manquer aucune action décisive pour votre victoire. Il a de quoi plaire, surtout maintenant qu’il coûte à peine 130 euros.

Les atouts de l’écran PC Acer Nitro QG240YS3BIPX

Une dalle VA de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement à 180 Hz + un temps de réponse 1 ms

La technologie AMD FreeSync de la partie

Avec un prix barré à 159,99 euros, l’écran PC Acer Nitro QG240YS3BIPX bénéficie de près de 20 % de remise et s’affiche à 129,99 euros seulement sur le site Darty.

En quoi cet écran PC Acer est-il intéressant ?

Pour jouir d’une bonne expérience en jeu, un écran se doit d’être réactif et fluide. Avec le Nitro QG240YS3BIPX, c’est le cas : il offre un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz. Les mouvements rapides ne souffriront d’aucun ralentissement, et pourront au contraire s’exécuter avec une très grande réactivité lors de jeux de type FPS. Ce moniteur possède aussi un taux de réponse de 1 ms, pour justement augmenter cette réactivité que les joueuses et les joueurs recherchent.

Et pour ne rien gâcher, la compatibilité avec la technologie AMD FreeSync est aussi de la partie : elle se charge de limiter le phénomène de tearing (ou déchirure d’écran), ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie. Pour en profiter un maximum, il est préférable d’y associer une bonne carte graphique. On peut lui reprocher sa dalle de 23,8 pouces qui affiche seulement une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels), alors que la plupart des moniteurs proposent du QHD, mais pour son prix, on lui pardonnera. Enfin, à propos de la connectique, c’est le strict minimum : un port HDMI, un Displayport et une prise casque audio.

Découvrez d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid dans notre guide des meilleurs écrans PC pour le gaming en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.