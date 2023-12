Rarement en promotion, l’Apple iPad 10 devient moins chère de 15 % juste avant Noël

La dixième génération d'iPad a vu le jour l'année dernière, et avec, des nouveautés significatives et essentiellement axées autour du design pour qu'elle arbore une apparence plus moderne. Il en découle toutefois un prix plus élevé, autant pour la tablette que pour ses accessoires. Mais c'est Noël, et même l'iPad 10 est en promotion avec un prix réduit à 499,99 euros au lieu de 589,99 euros chez Carrefour.

L’année dernière, Apple remettait à niveau son iPad pour concevoir la dixième génération de sa fameuse tablette tactile d’entrée de gamme. Il en a découlé quelques améliorations mais surtout une hausse de prix significative, cependant, la qualité de ses finitions, de son écran ainsi que le niveau de ses performances et cette promotion font rapidement oublier ce désagrément. Chez Carrefour, l’iPad 10 est disponible avec une promotion de 15 % faisant descendre son prix sous la barre des 500 euros.

L’Apple iPad 10 (2022) en résumé

Une qualité de finition haut de gamme !

Un écran lumineux et bien calibré

L’expérience iPadOS complète, riche et fluide

Au lieu de 589,99 euros habituellement, l’Apple iPad 10 (Wi-Fi – 64 Go) est maintenant disponible en promotion à 499,99 euros chez Carrefour.

Une tablette remise au goût du jour

Une grande partie des nouveautés de l’iPad 10 se concentrent au niveau du design. Nous avons dans les mains une tablette conçue avec des matériaux nobles, aux tranches plates en aluminium à l’instar des derniers iPhone et un poids de 477 grammes exactement qui la rend agréable à manipuler. Les grosses bordures noires ont tiré leur révérence ainsi que le bouton central qui commençait à dater, ce dernier déménage en haut à droite de la tablette. Enfin, et cette nouveauté n’est pas des moindres, l’iPad 10 marque le passage à l’USB-C.

Pour l’écran de 10,9 pouces, la firme de Cupertino se cantonne à l’affichage LCD qui reste toutefois plaisant à visualiser. Sa définition s’élève à 2 360 x 1 640 pixels mais le taux de rafraîchissement ne va pas au-delà de 60 Hz. Si cet écran reste lumineux et bien calibré, elle doit tout de même composer avec les défauts inhérents à la LCD, à savoir un rapport de contraste limité qui donne un affichage un peu terne. Idem pour la colorimétrie qui ne couvre que 95 % du spectre sRGB, mais pour une tablette familiale, cela n’a rien de scandaleux.

Pour un usage familial, et pas plus

Cette nouvelle génération d’iPad tourne avec une puce A14 Bionic, il s’agit du processeur qui équipait les iPhone 12 et qui a encore de beaux restes aujourd’hui. Certes, elle n’égale pas les puces M1 et M2, mais pour un usage courant comme naviguer sur internet, regarder des vidéos ou des séries en streaming, elle est amplement suffisante. C’est lorsqu’il faut faire tourner les jeux gourmands du Play Store qu’elle montre ses limites, durant notre test, Genshin Impact tournait uniquement en moyen à 30 FPS, pas plus.

Heureusement que l’interface iPadOS rattrape le coup, il s’agit actuellement du logiciel pour tablette le plus abouti, capable de prodiguer une expérience fluide et complète. On regrette seulement que quelques fonctionnalités soient réservées aux tablettes plus chères de la marque à la pomme. Enfin, l’iPad 10 se dote d’une batterie de 28,6 Wh promettant 10 heures d’autonomie, et effectivement, elle a tenu deux heures d’utilisation quotidienne sur une durée de cinq jours pendant notre test. Quant à la recharge de 20 W, elle lui permet de refaire le plein en deux heures.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPad 10 (2022).

Afin de comparer l’Apple iPad 10 (2022) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles du moment.

