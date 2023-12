Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro voit son prix divisé par deux juste avant la fin de l’année

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro possède des caractéristiques très intéressantes pour un prix plus contenu aujourd'hui. En effet, lancé à 349 euros, il est maintenant disponible à seulement 180 euros.

Difficile de s’y retrouver parmi tous les smartphones de Xiaomi. Pour celles et ceux dont les budgets sont limités, se tourner vers la gamme Redmi est le bon choix. Cette série a pour but d’offrir une expérience soignée sans faire grimper la facture. C’est le cas du Redmi Note 12 Pro 4G qui a de bons arguments pour plaire, notamment son prix qui baisse de 170 euros.

Les points clés du Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Une grande dalle Oled rafraîchie à 120 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 732G

La charge rapide de 67 W

De base à 349,90 euros, le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G se trouve en promotion à 180 euros seulement sur le site AliExpress.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G ?

Le design est travaillé sur ce Redmi Note 12 Pro. On a des tranches plates pour une meilleure préhension en main, et ce même avec sa diagonale de 6,67 pouces. Il affiche une dalle Amoled FHD+ (2 400 x 1 080 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui se révèle agréable autant pour la navigation que le gaming. Sa puce Snapdragon 732G (couplé à 6 Go de RAM) suffit pour consulter vos réseaux sociaux, faire de la navigation web et supporter du multitâche et même faire tourner quelques jeux 3D, mais sans les graphismes poussés.

Vous allez pouvoir l’utiliser pendant 1 à 2 jours loin d’une prise, et avec son chargeur d’une puissance de 67 W, il fait le plein en une quarantaine de minutes. En photo, si nous ne l’avons pas testé, on regrette la présence du mode macro, qui est très anecdotique. Dans de bonnes conditions, il devrait offrir de jolis clichés grâce son capteur principal de 108 mégapixels.

Pour plus de détails, nous avons eu l’occasion de tester la version 5G du Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

Si vous voulez comparer le Redmi Note 12 Pro de Xiaomi avec d’autres références récentes au même prix actuellement, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros en 2023.

