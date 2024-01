Ce chargeur rapide USB-C à -43 % est à son prix le plus bas sur Amazon

Ugreen est une marque de confiance sur le marché des chargeurs rapides compacts et suffisamment puissants. Son modèle USB-C de 25 W, qui s'accompagne en plus d'un câble de 2 mètres, nous intéresse d'ailleurs tout particulièrement puisqu'Amazon le propose à seulement 11,30 euros au lieu de 19,99 euros.

Depuis que les grands constructeurs de smartphones n’incluent plus de chargeurs dans la boîte de leur appareil, nombreux sont celles et ceux qui vont devoir acheter un chargeur suffisamment puissant et rapide pour faire en sorte que leur smartphone gagne de la batterie en un rien de temps. Certaines références sont d’ailleurs plus intéressantes que d’autres grâce à leur excellent rapport qualité/prix, à l’image du modèle USB-C de 25 W conçu par Ugreen, que l’on trouve actuellement à moins de 12 euros grâce à une promotion.

Les atouts de ce chargeur Ugreen

Son format compact

Sa puissance de charge de 25 W

Son port USB-C et son câble de 2 mètres

Parfait pour un Apple iPhone, un Samsung Galaxy…

Initialement proposé à 19,99 euros, le chargeur Ugreen USB-C de 25 W est désormais affiché à 11,30 euros sur Amazon. Son prix n’a jamais été aussi bas sur la plateforme.

Petit et puissant

Le premier point fort de ce chargeur Ugreen est bien évidemment son format particulièrement compact. On peut donc tout à fait l’emporter partout avec soi. La marque assure même que ce modèle est 50 % plus petit que le chargeur de 25 W pour les Samsung Galaxy, pour vous faire une petite idée de sa petite taille.

Heureusement, son format mini ne l’empêche pas d’offrir de bonnes performances. On a donc droit à une puissance de charge de 25 W, via son unique port USB-C. Selon Ugreen, atteindre les 60 % de batterie sur un Samsung Galaxy S21 Ultra ne prendrait que 30 minutes avec ce chargeur. De plus, une charge complète d’un S21 Ultra ou d’un S20 Ultra (de 0 à 100 % de batterie, donc) se ferait en seulement une heure, ce qui est tout à fait correct.

Compatible avec de nombreux appareils

Ce chargeur Ugreen supporte plusieurs protocoles de charge rapide, comme les Power Delivery 3.0, PPS, FCP et Quick Charge 4+ et 3.0. Il est aussi et surtout compatible avec un grand nombre d’appareils comme les récents iPhone 15, équipés (enfin) d’un port USB-C, mais aussi les Samsung Galaxy S23 et antérieurs, les Galaxy Note 10 à 20, les Z Fold et Z Flip 3, les Google Pixel ou encore les iPad.

Pour recharger vos appareils, vous pourrez d’ailleurs compter sur le long câble de 2 mètres (USB-C vers USB-C), très pratique. Notez que pour recharger les iPhone 14 et antérieurs, un câble Lightning vers USB-C, non fourni ici, sera nécessaire. Enfin, pour ne rien gâcher, le chargeur promet une protection contre les surintensités, les courts-circuits ou encore la surchauffe.

