Cet écran PC gamer (24″, 100 Hz, FreeSync) ne coûte pas plus de 100 €

Les joueuses et joueurs exigeants qui n'ont pas un budget illimité pourront se tourner vers le moniteur Acer Nitro KG242YEbiif. Celui-ci propose de bonnes caractéristiques pour un prix vraiment réduit : Amazon le vend en effet à 99 euros au lieu de 119 euros.

Les gamers en quête d’un écran réactif n’ont parfois pas un budget suffisant pour s’acheter une machine de compétition. Certains modèles présentent tout de même des caractéristiques plus qu’intéressantes pour un prix vraiment contenu. C’est notamment le cas du moniteur Acer Nitro KG242YEbiif, qui offre notamment un taux de rafraîchissement assez élevé et un taux de réponse très limité pour moins de 100 euros actuellement.

Les points essentiels du moniteur Acer Nitro KG242YEbiif

Une dalle IPS Full HD de 24 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Une compatibilité avec AMD FreeSync

D’abord affiché à 119,90 euros, le moniteur gaming Acer Nitro KG242YEbiif est désormais proposé à 99,90 euros sur Amazon.

Un écran ergonomique et une bonne qualité d’image

Pour assurer un confort visuel tout au long de la partie, un écran PC taillé pour le gaming se doit de disposer d’une conception ergonomique. Acer l’a visiblement bien compris en nous donnant la possibilité de régler l’inclinaison de son Acer Nitro KG242YEbiif. De quoi nous permettre de maintenir une bonne posture à tout moment devant l’écran. En revanche, n’espérez pas pouvoir moduler la hauteur ou même faire pivoter l’écran.

Concernant l’écran en lui-même, on a droit à une dalle IPS Full HD (1 920 × 1 080 pixels) de 24 pouces, ce qui est tout à fait suffisant pour celles et ceux qui n’ont pas besoin d’un écran massif pour jouer (même si les grandes diagonales peuvent être plus pratiques pour ne manquer aucun détail durant les sessions de jeu). Les images affichées sont en tout cas de qualité et les contrastes très bons, et pour ne rien gâcher, un filtre anti-lumière bleue et une technologie anti-scintillement complètent le tout pour assurer un bon confort visuel à tout moment. Ajoutons à cela des bordures très fines qui maximisent l’immersion dans le jeu, une qualité qui n’est heureusement pas réservée aux dalles incurvées.

Une dalle suffisamment réactive

Si le moniteur d’Acer ne prétend pas offrir un taux de rafraîchissement très élevé, son écran est tout de même capable de grimper jusqu’à 100 Hz, ce qui est tout à fait correct pour profiter d’un affichage fluide et sans beaucoup de latence lors des combos. Pour ce prix, on peut se satisfaire de ne pas se retrouver avec un taux bloqué à 75 Hz, comme de nombreux écrans PC gamer abordables. On a même droit à un taux de réponse de 1 ms pour gagner en réactivité et éviter tout retard ou ralentissement dans les actions de jeu. De plus, l’écran est compatible avec la technologie AMD FreeSync, qui agit pour limiter le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran, ainsi que les saccades qui peuvent perturber une partie.

Enfin, concernant sa connectique, l’écran PC d’Acer intègre deux ports HDMI, un port VGA ainsi qu’un port jack 3,5 mm.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références plus performantes, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.