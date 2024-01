Ce puissant PC portable dédié au gaming n’est qu’à 429 € chez Cdiscount

Les joueuses et les joueurs qui n'ont pas un budget très conséquent, mais qui souhaitent tout de même acheter un PC portable gamer efficace et suffisamment puissant pourront se tourner vers l'Erazer Crawler E30e. En effet, celui-ci vaut largement le détour et ne coûte que 429,99 euros au lieu de 499,99 euros chez Cdiscount.

Si certains des joueurs les plus exigeants n’hésitent pas à sortir une somme conséquente pour s’acheter un laptop gaming doté d’une configuration pointue, d’autres doivent composer avec un budget bien plus serré. Pourtant, ce n’est pas une raison pour se contenter d’une machine peu puissante et incapable de faire tourner des jeux un peu gourmands. L’Erazer Crawler E30e est d’ailleurs la preuve que l’on peut avoir un PC portable avec une bonne fiche technique pour un prix plutôt contenu, à savoir moins de 430 euros.

Ce que propose ce laptop gaming Erazer Crawler E30e

Un écran IPS Full HD de 15,6 pouces

Un combo i5 de 12e gen + 8 Go de RAM + RTX 2050

Un SSD de 512 Go

Précédemment affiché à 499,99 euros, le laptop gaming Erazer Crawler E30e est désormais proposé à 429,99 euros chez Cdiscount.

Une configuration qui a du mérite

Le laptop gamer Erazer Crawler E30e a beau être une machine abordable, il a tout de même l’avantage d’embarquer des composants qui permettront d’enchaîner des parties sans trop d’accrocs. On a d’abord droit à un processeur i5-12450H (boost jusqu’à 4,4 GHz) couplé à 8 Go de RAM. Certes, il ne s’agit pas de la dernière génération de puces Intel Core, mais elle reste tout à fait récente et donc digne d’intérêt aujourd’hui. Le tout est complété par une carte graphique RTX 2050.

Cette dernière est un peu ancienne, mais cela ne l’empêche pas de nous faire profiter des technologies Nvidia comme le ray-tracing (pour des effets de lumière plus réalistes) et le DLSS (pour une amélioration de la définition de l’image tout en gardant le même taux de FPS). Avec une telle configuration, les jeux gourmands pourront être lancés, mais veillez à ne pas trop pousser les paramètres graphiques, au risque de voir survenir quelques ralentissements ou saccades.

Un bel écran, mais une fluidité un peu décevante

Pour ce qui est de son écran, le laptop intègre une dalle IPS Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, soit une grande diagonale pour ne louper aucun détail dans le jeu. On aurait aimé avoir une définition plus importante pour une telle taille d’écran d’ailleurs, mais le tout reste tout à fait convenable. On regrettera cependant bien plus le taux de rafraîchissement qui plafonne à 60 Hz, mais on ne peut pas trop en demander à ce prix.

Côté design, on fait ici face à une machine plutôt légère avec ses 2 kg sur la balance. Le châssis, gris mat, est plutôt sobre, avec tout de même quelques touches graphiques sur les côtés pour l’aspect « gaming » et un clavier rétroéclairé personnalisable. Enfin, côté connectique, on a droit à un ensemble de ports plutôt fourni avec un port USB 2.0, un port USB-A 3.2 Gen 1, deux ports USB-C 3.2 Gen 2, un Mini DisplayPort 1.4, un lecteur de carte microSD, un port HDMI 2.1, un port Ethernet RJ45 et une prise jack. Le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 6E sont aussi de la partie.

